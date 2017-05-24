Келл Брук: Хотел бы я посмотреть, как сложился бы наш бой с Головкиным, не будь той травмы
Чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе британский боксер Келл Брук (36−1, 25 КО) считает, что бой с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в средней категории казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) пошел ему на пользу, несмотря на поражение.
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Видимо, что-то случилось...
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«Я уверен, что был в том бою, но один дурацкий удар привел к травме. Я хотел бы посмотреть, как сложился бы наш поединок, не будь того повреждения.
Для меня был огромный случай выйти против такого зверя, как Головкин. После боя я был опустошен, но это бокс, и, думаю, я хорошо себя зарекомендовал. Я доказал, что готов выйти против кого угодно. Многие люди выразили мне уважение за согласие принять этот поединок и за хорошее выступление, — цитирует Брука RingTV.
Их бой состоялся в сентябре 2016 года в Лондоне и завершился досрочной победой Головкина. Он был остановлен в пятом раунде, когда секундант британца выбросил на ринг полотенце. После поединка стало известно, что у Брука сломана глазница и ему потребуется операция.
В одном из последних интервью тренер британца Доминик Ингл сравнил травму, полученную в бою с Головкиным, с последствиями автокатастрофы. Между тем его коллега наставник GGG Абель Санчес объяснил, почему его подопечный провел тот бой с Бруком на так, как многие ожидали.
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