Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29846855/
24 мая 2017, 8:16 | Бокс | Vesti.kz

Келл Брук: Хотел бы я посмотреть, как сложился бы наш бой с Головкиным, не будь той травмы

Чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе британский боксер Келл Брук (36−1, 25 КО) считает, что бой с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в средней категории казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) пошел ему на пользу, несмотря на поражение.

Британец считает что хорошо зарекомендовал себя после боя с таким зверем. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я уверен, что был в том бою, но один дурацкий удар привел к травме. Я хотел бы посмотреть, как сложился бы наш поединок, не будь того повреждения.

Для меня был огромный случай выйти против такого зверя, как Головкин. После боя я был опустошен, но это бокс, и, думаю, я хорошо себя зарекомендовал. Я доказал, что готов выйти против кого угодно. Многие люди выразили мне уважение за согласие принять этот поединок и за хорошее выступление, — цитирует Брука RingTV.

Их бой состоялся в сентябре 2016 года в Лондоне и завершился досрочной победой Головкина. Он был остановлен в пятом раунде, когда секундант британца выбросил на ринг полотенце. После поединка стало известно, что у Брука сломана глазница и ему потребуется операция.

В одном из последних интервью тренер британца Доминик Ингл сравнил травму, полученную в бою с Головкиным, с последствиями автокатастрофы. Между тем его коллега наставник GGG Абель Санчес объяснил, почему его подопечный провел тот бой с Бруком на так, как многие ожидали.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 2 новости  Все новости
24 мая

Хотел бы я посмотреть, как сложился бы наш бой с Головкиным, не будь той травмы - Келл Брук

В Кубке "Кайрат" больше будет заряжен на победу, чем "Ордабасы". Надо возвращать "долги" - эксперт

Британский тренер назвал ключевой момент поединка между Головкиным и "Канело"