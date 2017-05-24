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https://sport.mail.ru/news/boxing/29846531/
24 мая 2017, 8:14 | Бокс | Vesti.kz

Британский тренер назвал ключевой момент поединка между Головкиным и «Канело»

Британский тренер Джо Галлахер назвал ключевой момент поединка между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО), который намечен на 16 сентября.

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«Это действительно очень интересный бой. Они спарринговали в прошлом. Ключевой момент заключается в этом спарринге и в том, что там происходило. Люди говорят, что нельзя брать в расчет этот спарринг, так как-либо “Канело”, либо Головкин могли на тот момент быть не в форме или это мог быть конкурентный спарринг. Но знают только те, кто там был», — цитирует Галлахера Boxing News.

Ранее тренер выразил мнение, что именно этот спарринг придает уверенность «Канело» перед поединком с Головкиным. По мнению Галлахера, который готовил британца Лиама Смита к бою с «Канело» (сентябрь 2016 года), многие недооценивают мексиканца.

Напомним, спарринг Головкина и «Канело» состоялся в мае 2011 года в тренировочном лагере в Big Bear, Калифорния, в котором казахстанец ведет подготовку к своим боям и который является его вторым домом. На тот момент мексиканцу был 21 год.

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