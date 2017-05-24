Британский тренер назвал ключевой момент поединка между Головкиным и «Канело»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Это действительно очень интересный бой. Они спарринговали в прошлом. Ключевой момент заключается в этом спарринге и в том, что там происходило. Люди говорят, что нельзя брать в расчет этот спарринг, так как-либо “Канело”, либо Головкин могли на тот момент быть не в форме или это мог быть конкурентный спарринг. Но знают только те, кто там был», — цитирует Галлахера Boxing News.

Ранее тренер выразил мнение, что именно этот спарринг придает уверенность «Канело» перед поединком с Головкиным. По мнению Галлахера, который готовил британца Лиама Смита к бою с «Канело» (сентябрь 2016 года), многие недооценивают мексиканца.

Напомним, спарринг Головкина и «Канело» состоялся в мае 2011 года в тренировочном лагере в Big Bear, Калифорния, в котором казахстанец ведет подготовку к своим боям и который является его вторым домом. На тот момент мексиканцу был 21 год.