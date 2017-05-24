Британский тренер назвал ключевой момент поединка между Головкиным и «Канело»
Британский тренер Джо Галлахер назвал ключевой момент поединка между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО), который намечен на 16 сентября.
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«Это действительно очень интересный бой. Они спарринговали в прошлом. Ключевой момент заключается в этом спарринге и в том, что там происходило. Люди говорят, что нельзя брать в расчет этот спарринг, так
Ранее тренер выразил мнение, что именно этот спарринг придает уверенность «Канело» перед поединком с Головкиным. По мнению Галлахера, который готовил британца Лиама Смита к бою с «Канело» (сентябрь 2016 года), многие недооценивают мексиканца.
Напомним, спарринг Головкина и «Канело» состоялся в мае 2011 года в тренировочном лагере в Big Bear, Калифорния, в котором казахстанец ведет подготовку к своим боям и который является его вторым домом. На тот момент мексиканцу был 21 год.
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