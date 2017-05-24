Тренер Джо Галлахер: Головкин обладает боксерским мастерством Мейвезера и способен уронить «Канело»
Известный британский тренер Джо Галлахер высказал свое мнение о поединке между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО).
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Галлахер готовил британца Джо Смита к поединку за титул чемпиона мира WBO в первом среднем весе против «Канело», который состоялся в сентябре 2016 года и завершился досрочной победой мексиканца. Тренер ожидает увидеть 16 сентября увлекательный бой.
«Головкин уверен в своей победе, но «Канело» очень уверенно чувствует себя в ринге. Эта уверенность исходит из его собственных навыков и, возможно, из опыта того самого спарринга. Думаю, «Канело» недооценивают, ведь у него очень быстрые руки. Его джеб в бою с Чавесом был просто хорош, который и стал ключом к победе. Головкин же преуспел на любительском уровне. Я уверен, что в двух своих последних боях он хотел развлечь публику, когда принимал удары, чтобы ударить в ответ. Но в бою с «Канело» он этого делать не будет. Думаю, Головкин вернется к тому, в чем он действительно хорош — отличной работе ног и чуть больше бокса.
В «Канело» очень сложно попасть чисто. У него большие руки, которыми он умело прячет свой корпус, и он использует канаты. Никто не видел, чтобы «Канело» реально был потрясен и единственный, кто мог победить его должен был обладать боксерским мастерством и отличной работой ног, которые были у Флойда Мейвезера. Если все это у Головкина? Да есть. Может ли он уронить «Канело»? Да, может.
Это именно то, что делает этот бой таким увлекательным. Но думаю, что рано или поздно во время обмена ударами, а они пойдут на это, победит тот, у кого лучше защита. В обмене ударами, по моему, «Канело» немного лучше, и он лучше дерется вблизи. Головкин же боец средней дистанции.
Путь к победе кроется в самом Головкине. Он должен вернуться к старому доброму стилю, обострять, не лениться и не пропускать глупые удары. Полагаю, что многие недооценивают скорость ударов «Канело» и его джеб. У него очень хороший джеб.
Сильно бы изменились результаты последних боев Альвареса и Головкина, если бы они поменялись соперниками, или эти бои были очень похожи? Можно ли утверждать, что GGG бы нокаутировал Чавеса за шесть раундов, а «Канело» бы досрочно победил Джейкобса? Вот что делает этот бой таким увлекательным, — цитирует Галлахера Boxing News.
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