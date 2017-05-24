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24 мая 2017, 7:53 | Бокс | ТАСС

«Временный» чемпион мира по боксу россиянин Бивол проведет бой с американцем Агнью 17 июня

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. «Временный» чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг россиянин Дмитрий Бивол следующий бой проведет против американца Седрика Агнью 17 июня в Лас- Вегасе. Об этом сообщает портал Boxingscene.

Россиянин Дмитрий Бивол проведет третью защиту титула временного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в весовой категории до 7938 кг. Увеличить
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Главным поединком боксерского вечера 17 июня в Лас- Вегасе станет бой-реванш россиянина Сергея Ковалева против чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBА), Международной боксерской Федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBО) американца Андре Уорда. На счету Ковалева 30 побед (26 — нокаутом), одно поражение и одна ничья. В послужном списке Уорда 31 победа (15 — нокаутом) и ни одного поражения.

26-летний Бивол пока не знает поражений на профессиональном ринге, проведя 10 боев, восемь из которых он выиграл нокаутом. В своем последнем поединке 15 апреля Бивол нокаутировал американца Сэмюэля Кларксона и во второй раз защитил «временный» титул чемпиона мира по версии WBA.

Бивол — чемпион Европы среди молодежи и юношей, чемпион мира среди юношей, двукратный чемпион России среди взрослых в любительском боксе. Профессиональную карьеру начал в ноябре 2014 года. Титулом «регулярного» чемпиона мира WBA в этом весе владеет британец Натан Клеверли, «суперчемпиона» — американец Андре Уорд.

30-летний Агнью провел 31 бой в карьере, в которых одержал 29 побед (15 — нокаутом) и потерпел два поражения. В марте 2014 года Агнью уступил нокаутом Ковалеву в 7-м раунде. С тех пор боксер провел четыре поединка, одержав три победы при одном поражении.
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