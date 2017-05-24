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24 мая 2017, 8:08 | Бокс | Vesti.kz

Легенда бокса Шугар Рэй Леонард рассказал, кто победит в бою Головкин — Альварес

Легенда мирового бокса, экс-чемпион мира в пяти весовых категориях американец Шугар Рэй Леонард поделился мнением относительно победителя в поединке между чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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«Пусть никто не ставит дом ни на одного из них, потому что это непредсказуемый бой. Я считаю его равным, 50 на 50, и победит тот, кто сумеет навязать свой план игры. Причем умственный аспект будет решающим, даже больше, чем физический. Оба бойца должны быть очень умными, они должны хорошо прикрывать подбородок и держать оборону», — сказала Леонард в интервью ESPN Deportes.

Напомним, бой Головкина и «Канело» намечен на 16 сентября и пройдет в лимите среднего веса (160 фунтов). Сторонам осталось лишь выбрать место для его проведения.

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