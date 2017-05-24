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Ранее WBA подтвердила, что третий номер рейтинга тяжеловесов организации Бриггс провалил допинг-тест перед боем, который проводила Ассоциация по добровольному тестированию на допинг (VADA). Проба 45-летнего боксера содержала повышенный уровень тестостерона.

Бой за вакантный титул «регулярного» чемпиона мира по версии WBA против Фреса Окендо должен был состояться 3 июня во Флориде. Организаторы вернут болельщикам деньги за билеты на шоу. Победитель данного поединка должен был затем провести защиту титула против россиянина Александра Устинова.

Бриггс является серебряным призером Панамериканских игр 1991 года, чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Также ему принадлежит рекорд по количеству побед нокаутом в первом раунде — 36. Всего американский тяжеловес провел 68 поединков на профессиональном ринге, 60 из которых закончились его победой (53 — нокаутом), шесть — поражением, один бой завершился вничью, еще один поединок был признан несостоявшимся. Среди его соперников были такие знаменитые боксеры, как британец Леннокс Льюис (поражение), американцы Джордж Форман и Рэй Мерсер (оба — победа Бриггса), а также украинец Виталий Кличко (поражение).