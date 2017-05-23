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23 мая 2017, 20:12 | Бокс | Чемпионат.com

Джошуа — Кличко: Владимир, уходи на мажорной ноте

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super/IBF/IBO Энтони Джошуа (19−0, 19 КО) посоветовал Владимиру Кличко (64−5, 53 КО) завершить карьеру.

Чемпион мира в <span class=error>супертяжёлом</span> весе по версиям WBA Super/IBF/IBO <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span> (19−0 19 КО) посоветовал Владимиру <span class=error>Кличко</span> (64−5 53 КО) завершить карьеру. Увеличить
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© AP 2017

«Во время реванша на кону будут титулы и гордость, и это будет тот тип боя, когда он будет думать, что ему по силам побить меня, а мне уже будет, что терять.

Я не Владимир, потому я не знаю, чего он хочет. Но если он меня слышит, то я советую ему уйти. Владимир, дружище, это было прекрасное выступление, ты был очень хорош. Уходи на мажорной ноте и освободи место для других, — цитирует британца BoxingScene.
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Промоутер Джошуа рассказал о пяти странах, где может пройти реванш с Кличко

Промоутер Джошуа рассказал о пяти странах, где может пройти реванш с Кличко

Эдди Хирн, представляющий интересы чемпиона мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа, рассказал, в каких странах может пройти реванш его подопечного с Владимиром Кличко, а также прояснил ситуацию с поединком против Кубрата Пулева, сообщает Братство Кличко со ссылкой на The Sun.
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