Стангрит: Тренировки, которые сейчас начал Альварес, уже являются частью подготовки к бою с Головкиным

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«На самом деле это вопрос подачи информации. Если бы он об этом не сказал, или не выкладывал видео тренировок в социальные сети, то было бы ощущение, что он отдыхает и ничего не делает. Но любой боксер высочайшего уровня тренируется постоянно. Бернард Хопкинс после боя давал себе всего один выходной день. Поединок в субботу, воскресенье выходной, а в понедельник утром он уже в зале.

Естественно, что даже эти тренировки, которые сейчас проводит Альварес, уже являются частью подготовки к бою. Но полноценный лагерь начнется как обычно примерно за 10 недель до боя. Пока что это поддержание формы без пиковых нагрузок и легкие наработки на будущее, — прокомментировал Стангрит.

Ранее Альварес опубликовал видео своего тренировочного процесса, при этом подписав его «Удача — для посредственного». Эту фразу Альварес употребляет во второй раз. Так он отвечал, когда Головкин пожелал удачи «Канело» в предстоящем бою, когда было объявлено, что их поединок состоится 16 сентября.

Добавим, что Головкин начнет тренировочный лагерь в середине июля.