Боксер Кудряшов заявил, что не испытывает особого волнения перед реваншем с Дуродолой
МОСКВА, 23 мая —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Обладатель чемпионского пояса WBC Silver в первом тяжелом весе россиянин Дмитрий Кудряшов заявил агентству «Р-Спорт», что перед боем-реваншем с нигерийским боксером Оланреваджу Дуродолой не испытывает никакого дополнительного волнения.
Кудряшов проведет
«Я и без Дуродолы являюсь первым в рейтинге WBC. Но это реванш, это принципиально, — сказал Кудряшов по телефону. — Дуродола достаточно неплохо выступил (в победном бою) в Казани. Я думаю, он так же уверен в своей победе. И этот факт делает бой более интересным. На этот бой можно многое “навешать” — поединок у меня дома, дополнительная ответственность, главный бой вечера, реванш… Но внутренне я абсолютно спокоен сейчас, по ощущениям для меня это обычный бой. Никакого волнения больше, чем обычно, я не испытываю», — сказал Кудряшов по телефону.
«Я уже достаточно долгое время нахожусь в тренировочном лагере, форма отличная, теперь остается подвести себя в оптимальном состоянии к бою», — добавил боксер.
Отвечая на вопрос, не опасается ли он «перегореть» перед боем, Кудряшов заметил, что «об этом даже и не думает». «С психологической точки зрения все будет в порядке», — продолжил он. Что касается настроя на нанесение нокаутирующего удара сопернику, россиянин подчеркнул, что «глупо поддаваться
Кудряшов рассказал, как его подготовка отличалась от той, что была проведена перед поединком в Казани. В качестве
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