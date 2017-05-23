Боксер Кудряшов заявил, что не испытывает особого волнения перед реваншем с Дуродолой

Кудряшов проведет бой-реванш с Дуродолой 3 июня в Ростове-на-Дону. Эти соперники встречались в ноябре 2015 года, и Дуродола, нокаутировав россиянина во втором раунде, нанес Кудряшову единственное поражение. В остальных 20 боях Кудряшов одерживал победы нокаутом.

«Я и без Дуродолы являюсь первым в рейтинге WBC. Но это реванш, это принципиально, — сказал Кудряшов по телефону. — Дуродола достаточно неплохо выступил (в победном бою) в Казани. Я думаю, он так же уверен в своей победе. И этот факт делает бой более интересным. На этот бой можно многое “навешать” — поединок у меня дома, дополнительная ответственность, главный бой вечера, реванш… Но внутренне я абсолютно спокоен сейчас, по ощущениям для меня это обычный бой. Никакого волнения больше, чем обычно, я не испытываю», — сказал Кудряшов по телефону.

«Я уже достаточно долгое время нахожусь в тренировочном лагере, форма отличная, теперь остается подвести себя в оптимальном состоянии к бою», — добавил боксер.

Отвечая на вопрос, не опасается ли он «перегореть» перед боем, Кудряшов заметил, что «об этом даже и не думает». «С психологической точки зрения все будет в порядке», — продолжил он. Что касается настроя на нанесение нокаутирующего удара сопернику, россиянин подчеркнул, что «глупо поддаваться каким-то эмоциям». «Будем придерживаться тактики», — сказал он.