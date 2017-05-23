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https://sport.mail.ru/news/boxing/29840568/
23 мая 2017, 15:57 | Бокс | Р-Спорт

Боксер Кудряшов заявил, что не испытывает особого волнения перед реваншем с Дуродолой

МОСКВА, 23 мая — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Обладатель чемпионского пояса WBC Silver в первом тяжелом весе россиянин Дмитрий Кудряшов заявил агентству «Р-Спорт», что перед боем-реваншем с нигерийским боксером Оланреваджу Дуродолой не испытывает никакого дополнительного волнения.

Кудряшов проведет бой-реванш с Дуродолой 3 июня в Ростове-на-Дону. Эти соперники встречались в ноябре 2015 года, и Дуродола, нокаутировав россиянина во втором раунде, нанес Кудряшову единственное поражение. В остальных 20 боях Кудряшов одерживал победы нокаутом.

«Я и без Дуродолы являюсь первым в рейтинге WBC. Но это реванш, это принципиально, — сказал Кудряшов по телефону. — Дуродола достаточно неплохо выступил (в победном бою) в Казани. Я думаю, он так же уверен в своей победе. И этот факт делает бой более интересным. На этот бой можно многое “навешать” — поединок у меня дома, дополнительная ответственность, главный бой вечера, реванш… Но внутренне я абсолютно спокоен сейчас, по ощущениям для меня это обычный бой. Никакого волнения больше, чем обычно, я не испытываю», — сказал Кудряшов по телефону.

«Я уже достаточно долгое время нахожусь в тренировочном лагере, форма отличная, теперь остается подвести себя в оптимальном состоянии к бою», — добавил боксер.

Отвечая на вопрос, не опасается ли он «перегореть» перед боем, Кудряшов заметил, что «об этом даже и не думает». «С психологической точки зрения все будет в порядке», — продолжил он. Что касается настроя на нанесение нокаутирующего удара сопернику, россиянин подчеркнул, что «глупо поддаваться каким-то эмоциям». «Будем придерживаться тактики», — сказал он.

Кудряшов рассказал, как его подготовка отличалась от той, что была проведена перед поединком в Казани. В качестве спарринг-партнера россиянину помогал француз Йоури Каленга, который в 2015 году проиграл чемпиону WBA (Super) Денису Лебедеву. «Подготовка была более качественной. Она проходила в два этапа, были похожие спарринг-партнеры, готовились именно к Дуродоле. Работали над всеми аспектами. Я готов. Каленга по манере примерно схож с Дуродолой, он выбрасывает силовые удары, оказывает давление. Он был ценным игроком в лагере», — заключил российский боксер.
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