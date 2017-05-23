Журналист Box Nation забронировал билет на бой Головкин — Альварес в надежде, что он пройдет в Лас-Вегасе
Журналист Box Nation Алекс Стидмэн уже забронировал билет на бой Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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Однако где точно состоится поединок пока неизвестно — официально об этом будет объявлено в течение двух недель.
«Только что я забронировал билет на 16 сентября в Вегасе, предположив, что бой GGG — «Канело» пройдет именно там. Джерри Джонс [владелец «AT&T Stadium"], пожалуйста, держи руки в карманах!» — написал Стидмэн в твиттере.
Напомним, «T-Mobile Arena» в
Фаворитом этого поединка букмекерская контора 1XBET считает Головкина — коэффициент на его победу 1,67. Сделать ставку можно здесь.
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