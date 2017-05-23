Однако где точно состоится поединок пока неизвестно — официально об этом будет объявлено в течение двух недель.



«Только что я забронировал билет на 16 сентября в Вегасе, предположив, что бой GGG — «Канело» пройдет именно там. Джерри Джонс [владелец «AT&T Stadium"], пожалуйста, держи руки в карманах!» — написал Стидмэн в твиттере.



Напомним, «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе и «AT&T Stadium» в Арлингтоне претендуют на проведение боя Головкин — Альварес. Впрочем, по мнению Golden Boy Promotions, наиболее вероятным вариантом видится «Dodgers Stadium» в Лос-Анджелесе.



Фаворитом этого поединка букмекерская контора 1XBET считает Головкина — коэффициент на его победу 1,67. Сделать ставку можно здесь.