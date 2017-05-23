Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29840543/
23 мая 2017, 15:51 | Бокс | Sports.kz

Журналист Box Nation забронировал билет на бой Головкин — Альварес в надежде, что он пройдет в Лас-Вегасе

Журналист Box Nation Алекс Стидмэн уже забронировал билет на бой Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

Журналист Box Nation <span class=error>Алекс</span> Стидмэн уже забронировал билет на бой Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) и <span class=error>Сауля</span> Альвареса (49−1−1 34 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Однако где точно состоится поединок пока неизвестно — официально об этом будет объявлено в течение двух недель.

«Только что я забронировал билет на 16 сентября в Вегасе, предположив, что бой GGG — «Канело» пройдет именно там. Джерри Джонс [владелец «AT&T Stadium"], пожалуйста, держи руки в карманах!» — написал Стидмэн в твиттере.

Напомним, «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе и «AT&T Stadium» в Арлингтоне претендуют на проведение боя Головкин — Альварес. Впрочем, по мнению Golden Boy Promotions, наиболее вероятным вариантом видится «Dodgers Stadium» в Лос-Анджелесе.

Фаворитом этого поединка букмекерская контора 1XBET считает Головкина — коэффициент на его победу 1,67. Сделать ставку можно здесь.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Стангрит: Тренировки, которые сейчас начал Альварес, уже являются частью подготовки к бою с Головкиным

Стангрит: Тренировки, которые сейчас начал Альварес, уже являются частью подготовки к бою с Головкиным

Основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит прокомментировал решение мексиканского боксера Сауля Альвареса начать разносторонние тренировки. В беседе с корреспондентом Vesti.kz известный комментатор отметил, что хоть занятия и не являются полноценным лагерем, но уже относятся к общей подготовке к встрече с казахстанцем Геннадием Головкиным.
Еще 7 новостей  Все новости
23 мая

Как дядя Гена Головкин побывал в гостях у семьи Ковалева

Назван состав сборной Казахстана на матч с Данией

Капитан «Кайсара» Байжанов избил жителя Кызылорды