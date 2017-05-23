Боксер среднего веса рассказал об ошибках Альвареса, которые помогут Головкину победить нокаутом

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— Айдос, что скажете о звездном поединке в среднем весе?

— Очень интересный поединок, который все ждали последние несколько лет. Думаю, что Головкин выиграет его нокаутом. Для Геннадия Альварес очень удобный соперник. Но посмотрим, ведь это бокс, и всякое может произойти. Но мы болеем за Геннадия. Алга, Казахстан!

— Почему удобный? Все-таки мексиканец тоже сильный боксер.

— Он застаивается у канатов и очень часто в блок принимает удары. Ну мы то знаем, какой силы удар у Геннадия. И он просто так их не кидает куда попало, он бьет выборочно и точно по цели. С таким давлением мексиканцу будет справится непросто.

Напомним, титульный поединок между казахстанцем Геннадием Головкиным и Саулем «Канело» Альваресом из Мексики намечен на 16 сентября. В июне GGG мог провести объединительный поединок с британцем Билли Джо Сондерсом, но поединок «отменили» — тренер казахстанца Абель Санчес рассказал о «плюсах» срыва этого боя.