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https://sport.mail.ru/news/boxing/29840133/
23 мая 2017, 15:25 | Бокс | Vesti.kz

Боксер среднего веса рассказал об ошибках Альвареса, которые помогут Головкину победить нокаутом

Казахстанский боксер среднего веса Айдос Ербосынулы (5−0−0, 5 КО), выигравший все свои профессиональные поединки досрочно, в беседе с корреспондентом Vesti.kz поделился мнением о поединке лидеров дивизиона — сооттечественника Геннадия Головкина и мексиканца Сауля «Канело» Альвареса.

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— Айдос, что скажете о звездном поединке в среднем весе?

— Очень интересный поединок, который все ждали последние несколько лет. Думаю, что Головкин выиграет его нокаутом. Для Геннадия Альварес очень удобный соперник. Но посмотрим, ведь это бокс, и всякое может произойти. Но мы болеем за Геннадия. Алга, Казахстан!

— Почему удобный? Все-таки мексиканец тоже сильный боксер.

— Он застаивается у канатов и очень часто в блок принимает удары. Ну мы то знаем, какой силы удар у Геннадия. И он просто так их не кидает куда попало, он бьет выборочно и точно по цели. С таким давлением мексиканцу будет справится непросто.

Напомним, титульный поединок между казахстанцем Геннадием Головкиным и Саулем «Канело» Альваресом из Мексики намечен на 16 сентября. В июне GGG мог провести объединительный поединок с британцем Билли Джо Сондерсом, но поединок «отменили» — тренер казахстанца Абель Санчес рассказал о «плюсах» срыва этого боя.

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