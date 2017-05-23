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23 мая 2017, 15:13 | Бокс | Р-Спорт

Хрюнов: Четыре спарринг-партнера помогут боксеру Устинову перед боем с Окендо

МОСКВА, 23 мая — Р-Спорт, Олег Богатов. Боксер супертяжелого веса Александр Устинов при подготовке к намеченному на 8 июля бою в Лондоне с пуэрториканцем Фресом Окендо будет тренироваться с четырьмя спарринг-партнерами из России, Польши и Казахстана, сообщил агентству «Р-Спорт» промоутер россиянина Владимир Хрюнов.

Победитель назначенного на 3 июня боя за пояс WBA между американцем Шенноном Бриггсом и Окендо должен был провести свою первую защиту именно с Устиновым. Россиянин в рейтинговом поединке 19 мая в английском Болтоне в первом раунде нокаутировал бразильца Рафаэля Зумбано Лове. WBA во вторник официально сообщила о положительной допинг-пробе Бриггса. Хрюнов в понедельник заявил Р-Спорт, что начаты переговоры с командой Окендо, проведение боя намечено на 8 июля в Лондоне.

«Александр Устинов на следующей неделе начнет подготовку к бою, который мы намерены провести 8 июля в Лондоне, — сказал по телефону Хрюнов. — Весь тренировочный процесс пройдет в Минске. Александру в работе будут помогать четыре спарринг-партнера — один из Казахстана, один из Польши и два из России».

«Мы рассматривали вероятность того, что Окендо победит Бриггса, поэтому уже подобрали боксеров, действующих в похожей манере, — добавил собеседник агентства. — Вчера состоялся очередной тур переговоров с адвокатом Окендо, и мы надеемся, что они в ближайшее время примут наши условия».

Бой Окендо — Устинов намечено организовать в рамках вечера бокса, в котором состоится бой чемпиона мира WBO британца Билли Джо Сондерса и временного чемпиона WBO грузина Автандила Хурцидзе.
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