Бронер заключён под стражу за неуважение к суду
Экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях Эдриен Бронер в настоящее время находится за решёткой.
Американец отбывает трёхдневное заключение под стражу в учреждении Kenton County в Ковингтоне (штат Кентукки, США) за неуважение к суду, сообщает Fightnews. Такое наказание Бронеру было вынесено за пропуск нескольких судебных слушаний в связи с его арестом в 2014 году, сообщает Fightnews.
Кроме того, в Интернете циркулируют слухи, что Бронер может вернуться на ринг в июле текущего года в бою с Майки Гарсией.
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