Виктор Демьяненко: Соперник Ислама? Что это за боец, у которого в 23 боях 8 поражений?!
Казахстанец Канат Ислам (23−0−0, 19КО) 27 мая проведет поединок с мексиканцем Норберто Гонсалесом (23−8−0, 13 КО), пишет Sports.kz.
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Своим прогнозом на этот бой поделился
— Ну, скажите: что это за боец, у которого в 23 боях 8 поражений?! Здесь победа Ислама более чем очевидна. Вопрос в этом поединке другой: насколько он будет интересен казахстанским любителям бокса? А они, поверьте, в этом разбираются. Ислам уже давно должен проводить титульные бои с настоящими бойцами высокого уровня. А те, с кем он боксирует сейчас, интерес мало у кого вызывают, — сказал Демьяненко.
Поединок Ислам — Гонсалес по времени Астаны пройдет утром в субботу, начало трансляции на телеканале «Kazsport» в 07:00.
Букмекерская контора 1XBET отдает существенное преимущество казахстанцу: победа Ислама — 1.17, ничья — 30, победа Гонсалеса — 5.35.
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