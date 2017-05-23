Виктор Демьяненко: Соперник Ислама? Что это за боец, у которого в 23 боях 8 поражений?!

Своим прогнозом на этот бой поделился вице-президент Федерации профессионального бокса Казахстана Виктор Демьяненко.



— Ну, скажите: что это за боец, у которого в 23 боях 8 поражений?! Здесь победа Ислама более чем очевидна. Вопрос в этом поединке другой: насколько он будет интересен казахстанским любителям бокса? А они, поверьте, в этом разбираются. Ислам уже давно должен проводить титульные бои с настоящими бойцами высокого уровня. А те, с кем он боксирует сейчас, интерес мало у кого вызывают, — сказал Демьяненко.



Поединок Ислам — Гонсалес по времени Астаны пройдет утром в субботу, начало трансляции на телеканале «Kazsport» в 07:00.



Букмекерская контора 1XBET отдает существенное преимущество казахстанцу: победа Ислама — 1.17, ничья — 30, победа Гонсалеса — 5.35.