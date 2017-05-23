Boxing247.com: Если Альварес — просто шумиха, то на ринге с Головкиным он попадет в мир боли
Журналист Boxing247.com Роб Смит уверен, что бой с Геннадием Головкиным 16 сентября станет для Сауля Альвареса настоящей проверкой на прочность, пишет Sports.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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«Скоро мы увидим, действительно ли потенциал «Канело» безграничен, как это говорит его промоутер Оскар Де Ла Хойя, или же у него хорошо идут дела лишь потому, что он не встречался с сильной оппозицией со времен боя против Эрисланди Лары. Менее чем через 4 месяца, 16 сентября Альварес сойдется в поединке с чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA/IBF/WBC/IBO Геннадием Головкиным.
Если Сауль действительно таков, как говорит Де Ла Хойя, то он разгромит Головкина и сделает это легко. Но если «Канело» ни что иное, как просто шумиха, построенная за счет побед над стариками и «бумажными чемпионами», то выйдя на ринг с GGG 16 сентября, он попадет в мир боли. Избивать
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