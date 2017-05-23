«Скоро мы увидим, действительно ли потенциал «Канело» безграничен, как это говорит его промоутер Оскар Де Ла Хойя, или же у него хорошо идут дела лишь потому, что он не встречался с сильной оппозицией со времен боя против Эрисланди Лары. Менее чем через 4 месяца, 16 сентября Альварес сойдется в поединке с чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA/IBF/WBC/IBO Геннадием Головкиным.

Если Сауль действительно таков, как говорит Де Ла Хойя, то он разгромит Головкина и сделает это легко. Но если «Канело» ни что иное, как просто шумиха, построенная за счет побед над стариками и «бумажными чемпионами», то выйдя на ринг с GGG 16 сентября, он попадет в мир боли. Избивать экс-чемпиона мира в первом среднем весе Лиама Смита и экс-чемпиона в средней категории Хулио Сезара Чавеса-младшего — совсем другое дело в сравнении с поединком против Геннадия Головкина, — написал автор.