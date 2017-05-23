Хан: Не многие бойцы способны собрать стадион «Уэмбли», и я один из них

«Очень мало бойцов в этой стране, способных собрать стадион «Уэмбли», и я определенно являюсь одним из них. Бой с Келлом Бруком является тем поединком, который все хотят видеть. На мои поединки распродавались билеты с тех пор, как мне исполнился 21 год. В 20 лет я был боксером, поединки которого транслировались по системе Pay-Per-View, — приводит слова Хана британский телеканал Sky Sports.