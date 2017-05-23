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23 мая 2017, 13:13 | Бокс | PROСПОРТ - Казахстан

Хан: Не многие бойцы способны собрать стадион «Уэмбли», и я один из них

Британец Амир Хан считает, что по-прежнему является одним из самых востребованных боксеров в Великобритании.

«Очень мало бойцов в этой стране, способных собрать стадион «Уэмбли», и я определенно являюсь одним из них. Бой с Келлом Бруком является тем поединком, который все хотят видеть. На мои поединки распродавались билеты с тех пор, как мне исполнился 21 год. В 20 лет я был боксером, поединки которого транслировались по системе Pay-Per-View, — приводит слова Хана британский телеканал Sky Sports.
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