У Алексея Папина сменился соперник за неделю до боя

Ранее сообщалось, что россиянин выйдет на ринг против танзанийца Абдаллы Пазивапази (16−5−0, 15 КО), однако за неделю до боя промоутеры вынуждены были произвести замену соперника. Новым оппонентом россиянина стал аргентинский левша Рохелио Омар Росси (19−5−1, 12 КО), сообщается на сайте промоутерской компании «Мир бокса», с которой сотрудничает Папин.