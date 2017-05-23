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https://sport.mail.ru/news/boxing/29837899/
23 мая 2017, 13:07 | Бокс | Чемпионат.com

У Алексея Папина сменился соперник за неделю до боя

У российского боксёра Алексея Папина (6−0, 5 КО), выступающего в первом тяжёлом весе, сменился соперник на поединок, запланированный на 27 мая в Воронеже.

Ранее сообщалось, что россиянин выйдет на ринг против танзанийца Абдаллы Пазивапази (16−5−0, 15 КО), однако за неделю до боя промоутеры вынуждены были произвести замену соперника. Новым оппонентом россиянина стал аргентинский левша Рохелио Омар Росси (19−5−1, 12 КО), сообщается на сайте промоутерской компании «Мир бокса», с которой сотрудничает Папин.
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