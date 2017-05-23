Глава IBO: Российский боксер Игорь Михалкин имеет все шансы стать великим чемпионом

Михалкин 19 мая в Гамбурге единогласным решением судей победил южноафриканца Томаса Остхёйзена и завоевал пояс IBO в полутяжелом весе. На счету 31-летнего Михалкина 20 побед (9 нокаутом) при одном поражении.

«По отчетам комиссара IBO мы поняли, что Михалкин очень талантливый боксер, и уровнем он был гораздо выше, чем его соперник. Михалкин, безусловно, имеет шанс стать великим чемпионом. Его ближайшие бои будут определять это, первая защита пояса будет добровольной. При этом IBO может обязать провести обязательную защиту в течение девяти месяцев», — сказал Левайн.

В апреле 2016 года стало известно, что чемпион Европы по версии EBU Михалкин сдал положительный допинг-тест на мельдоний. Он был лишен титула и дисквалифицирован на два года. Позднее боксера оправдали, но титул не вернули.

«Что касается его допинговой истории, то IBO проводила свои исследования по этому поводу, но мы заметили, что эти обвинения были сняты», — добавил Левайн.