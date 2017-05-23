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«Ожидается, что “Канело” и Головкин продадут много PPV на НВО. Они может и не побьют рекорд боя Мэйвезера и Пакьяо, но при лучшем сценарии, поединок может собрать 2 миллиона подписок», — отмечено в материале.