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23 мая 2017, 12:36 | Бокс | Sports.kz

СМИ дали прогноз на продажи PPV поединка Головкин — Альварес

Американский сайт Boxingnews24.com спрогнозировал возможные продажи pay-per-view боя Геннадий Головкин — Сауль Альварес, пишет Sports.kz.

Американский сайт Boxingnews24.com спрогнозировал возможные продажи <nobr>pay-per-view</nobr> боя Геннадий <span class=error>Головкин</span> — <span class=error>Сауль</span> Альварес пишет Sports.kz. Увеличить
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«Ожидается, что “Канело” и Головкин продадут много PPV на НВО. Они может и не побьют рекорд боя Мэйвезера и Пакьяо, но при лучшем сценарии, поединок может собрать 2 миллиона подписок», — отмечено в материале.

Показатель продаж pay-per-view в противостоянии Флойда Мэйвезера и Мэнни Пакьяо в 2015 году составил 4,4 миллиона подписок.

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Журналист Boxingnews24.com Аллан Фокс объяснил, почему ожидаемый бой Флойда Мэйвезера и Конора Макгрегора никак не сможет помешать проведению поединка Геннадия Головкина и Сауля Альвареса 16 сентября, пишет Sports.kz.
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