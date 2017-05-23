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https://sport.mail.ru/news/boxing/29837128/
23 мая 2017, 12:21 | Бокс | Sports.kz

Почему Мэйвезеру невыгодно вставать на пути боя Головкин — Альварес

Журналист Boxingnews24.com Аллан Фокс объяснил, почему ожидаемый бой Флойда Мэйвезера и Конора Макгрегора никак не сможет помешать проведению поединка Геннадия Головкина и Сауля Альвареса 16 сентября, пишет Sports.kz.

Журналист Boxingnews24.com <span class=error>Аллан</span> <span class=error>Фокс</span> объяснил почему ожидаемый бой <span class=error>Флойда</span> Мэйвезера и <span class=error>Конора</span> Макгрегора никак не сможет помешать проведению поединка Геннадия <span class=error>Головкина</span> и <span class=error>Сауля</span> Альвареса 16 сентября пишет Sports.kz. Увеличить
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Напомним, ранее Флойд и его менеджер Леонард Эллерби заявили, что не намерены уступать 16 сентября «Канело» и GGG, а все еще планируют провести бой Мэйвезера с Макгрегором.

«Ничто не останавливает Мэйвезера и Макгрегора от проведения боя 16 сентября, если им этого так хочется. Тогда их поединок, скорее всего, будет транслироваться Showtime, а противостояние «Канело» — Головкин покажет НВО PPV. Если Флойда и Конора устроит драться в один вечер с таким значимым боем, то это их дело. Но для них это будет безумной идеей, поскольку фанаты бокса вероятнее всего захотят купить трансляцию того поединка, который обещает быть более интересным и конкурентным, и это бой Альварес — GGG.

К тому же, они могут потерять большие деньги от PPV из-за того, что зрителям будет слишком дорого заказывать трансляции сразу двух шоу за вечер. Неизвестно еще, сколько будут стоит трансляции боя Мэйвезера и Макгрегора. Если их стоимость составит $100, то им будет тяжело тягаться с PPV Головкина и «Канело» за $70. Ведь в таком случае публика явно сделает выбор в пользу второго.

Минусом для встречи GGG и «Канело» является то, что слухи о мегафайте Мэйвезера и Макгегора в сентябре ходят уже несколько месяцев. Тем не менее, вряд ли Флойд захочет «подрезать» такое значимое событие ради собственного шоу. «Мани» имеет собственную промоутерскую компанию, и ему в будущем нужно будет работать с Golden Boy Promotions над организацией боев. И если он решит «напнуть» бой Головкина и Альвареса с намеченной даты 16 сентября, его отношения с Golden Boy могут испортиться, — написал Фокс.

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