Почему Мэйвезеру невыгодно вставать на пути боя Головкин — Альварес
Журналист Boxingnews24.com Аллан Фокс объяснил, почему ожидаемый бой Флойда Мэйвезера и Конора Макгрегора никак не сможет помешать проведению поединка Геннадия Головкина и Сауля Альвареса 16 сентября, пишет Sports.kz.
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Напомним, ранее Флойд и его менеджер Леонард Эллерби заявили, что не намерены уступать 16 сентября «Канело» и GGG, а все еще планируют провести бой Мэйвезера с Макгрегором.
«Ничто не останавливает Мэйвезера и Макгрегора от проведения боя 16 сентября, если им этого так хочется. Тогда их поединок, скорее всего, будет транслироваться Showtime, а противостояние «Канело» — Головкин покажет НВО PPV. Если Флойда и Конора устроит драться в один вечер с таким значимым боем, то это их дело. Но для них это будет безумной идеей, поскольку фанаты бокса вероятнее всего захотят купить трансляцию того поединка, который обещает быть более интересным и конкурентным, и это бой Альварес — GGG.
К тому же, они могут потерять большие деньги от PPV
Минусом для встречи GGG и «Канело» является то, что слухи о мегафайте Мэйвезера и Макгегора в сентябре ходят уже несколько месяцев. Тем не менее, вряд ли Флойд захочет «подрезать» такое значимое событие ради собственного шоу. «Мани» имеет собственную промоутерскую компанию, и ему в будущем нужно будет работать с Golden Boy Promotions над организацией боев. И если он решит «напнуть» бой Головкина и Альвареса с намеченной даты 16 сентября, его отношения с Golden Boy могут испортиться, — написал Фокс.
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