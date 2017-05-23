Абель Санчес: Чавес разочаровал, но удивительно, что «Канело» его не пошатнул

«Я был очень разочарован Хулио. На мой взгляд, он выглядел так, будто только что уложился в вес и не собирался проводить интересный поединок. «Канело» делал все, что хотел. Альварес был хорош в комбинациях, быстро работал руками, двигался, обладал хорошей защитой. Чавес опозорился перед фанатами.

В один момент их бой дошел до отметки, когда «Канело» просто устал его бить, а Чавес лишь старался выжить и не оказаться в нокауте. А в таких случаях очень трудно бывает донести удар до цели. Но меня немного удивило, что Сауль его по крайней мере не пошатнул. Может быть «Канело» просто берег силы на 16 сентября и не хотел повреждать рук. Альварес без вопросов выиграл, но немного разочаровало, что он не остановил его в концовке, — сказал Санчес, чьи слова приводит Ontheropesboxing.com.