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https://sport.mail.ru/news/boxing/29835949/
23 мая 2017, 11:07 | Бокс | Sports.kz

Абель Санчес: Чавес разочаровал, но удивительно, что «Канело» его не пошатнул

Тренер Геннадия Головкина Абель Санчес рассказал о своих впечатлениях от победы Сауля «Канело» Альвареса над Хулио Сезаром Чавесом-младшим, пишет Sports.kz.

Тренер Геннадия <span class=error>Головкина</span> <span class=error>Абель</span> <span class=error>Санчес</span> рассказал о своих впечатлениях от победы <span class=error>Сауля</span> <span class=error>Канело</span> Альвареса над Хулио <span class=error>Сезаром</span> <nobr>Чавесом-младшим</nobr> пишет Sports.kz. Увеличить
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«Я был очень разочарован Хулио. На мой взгляд, он выглядел так, будто только что уложился в вес и не собирался проводить интересный поединок. «Канело» делал все, что хотел. Альварес был хорош в комбинациях, быстро работал руками, двигался, обладал хорошей защитой. Чавес опозорился перед фанатами.

В один момент их бой дошел до отметки, когда «Канело» просто устал его бить, а Чавес лишь старался выжить и не оказаться в нокауте. А в таких случаях очень трудно бывает донести удар до цели. Но меня немного удивило, что Сауль его по крайней мере не пошатнул. Может быть «Канело» просто берег силы на 16 сентября и не хотел повреждать рук. Альварес без вопросов выиграл, но немного разочаровало, что он не остановил его в концовке, — сказал Санчес, чьи слова приводит Ontheropesboxing.com.

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