Тренер Головкина рассказал о «плюсах» от срыва июньского боя с Сондерсом
Тренер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Абель Санчес высказал мнение относительного того, почему запланированный на июнь бой с обладателем титула WBO в этой же категории британцем Билли Джо Сондерсом (24−0, 12 КО) не состоялся.
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Видимо, что-то случилось...
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Стороны вели переговоры о поединке, который должен был пройти в Казахстане. Однако позже команда Головкина отказалась от этих планов и решила сосредоточиться на раскрутке боя с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО), который намечен на 16 сентября.
«Думаю, Том Леффлер (промоутер GGG), Эрик Гомес и Оскар Де Ла Хойя (представители «Канело») вели переговоры после наше боя с Джейкобсом и надеялись, что 6 мая все закончится хорошо. Запланированный на июнь в Казахстане бой с Сондерсом не состоялся потому, что эта троица, я так думаю, пришла к решению, что это лучший способ устроить бой, который мы в итоге имеем на 16 сентября.
Думаю, в конечном счете, это мы выиграли от этого, потому что мы должны были быть в зале 6 мая и наблюдать за «Канело», а в конце фанаты стали свидетелями анонса нашего боя. Теперь мы надеемся, что все будет хорошо, и что у всех нас будут хорошие тренировочные лагеря, и 16-го мы отлично проведем бой.
Думаю фанаты боялись, что придется ждать также долго, как было с поединком
При этом Леффлер заверил, что Головкин
Сам Сондерс признался, что нацелен до конца года встретиться с Головкиным или «Канело», но сперва ему нужно провести защиту титула. На 8 июля в Лондоне у британца намечен бой с Автандилом Хурцидзе из Грузии.
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