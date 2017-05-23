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https://sport.mail.ru/news/boxing/29835766/
23 мая 2017, 11:02 | Бокс | Vesti.kz

Тренер Головкина рассказал о «плюсах» от срыва июньского боя с Сондерсом

Тренер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Абель Санчес высказал мнение относительного того, почему запланированный на июнь бой с обладателем титула WBO в этой же категории британцем Билли Джо Сондерсом (24−0, 12 КО) не состоялся.

Стороны вели переговоры о поединке который должен был пройти в Казахстане. Увеличить
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Стороны вели переговоры о поединке, который должен был пройти в Казахстане. Однако позже команда Головкина отказалась от этих планов и решила сосредоточиться на раскрутке боя с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО), который намечен на 16 сентября.

«Думаю, Том Леффлер (промоутер GGG), Эрик Гомес и Оскар Де Ла Хойя (представители «Канело») вели переговоры после наше боя с Джейкобсом и надеялись, что 6 мая все закончится хорошо. Запланированный на июнь в Казахстане бой с Сондерсом не состоялся потому, что эта троица, я так думаю, пришла к решению, что это лучший способ устроить бой, который мы в итоге имеем на 16 сентября.

Думаю, в конечном счете, это мы выиграли от этого, потому что мы должны были быть в зале 6 мая и наблюдать за «Канело», а в конце фанаты стали свидетелями анонса нашего боя. Теперь мы надеемся, что все будет хорошо, и что у всех нас будут хорошие тренировочные лагеря, и 16-го мы отлично проведем бой.

Думаю фанаты боялись, что придется ждать также долго, как было с поединком Мейвезер-Пакьяо, в в этот раз это заняло всего пару лет. Думаю за эти пару лет он стал еще больше. Иногда у промоутеров есть свои планы, и мы должны быть просто более терпеливыми, — сказал Санчес в интервью On the Ropes Boxing Radio.

При этом Леффлер заверил, что Головкин по-прежнему хочет заполучить пояс WBO, которого ему не хватает для объединения всех титулов в среднем весе.

Сам Сондерс признался, что нацелен до конца года встретиться с Головкиным или «Канело», но сперва ему нужно провести защиту титула. На 8 июля в Лондоне у британца намечен бой с Автандилом Хурцидзе из Грузии.

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