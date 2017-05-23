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23 мая 2017, 9:59 | Бокс | Vesti.kz

Тренер Фирузы Шариповой: Наша основная задача — выигрывать поединки с минимальными потерями

Девушка-боксер Фируза Шарипова из Казахстана и ее российская соперница Ольга Забавина завершают подготовку к предстоящему 27 мая в Москве поединку. Подробности корреспонденту Vesti.kz раскрыли наставники спортсменок.

Предстоящий бой прокомментировала также тренер соперницы. Увеличить
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По словам тренера Фирузы Шариповой Сергея Кубышева, их главная задача — выигрывать поединки с минимальными потерями.

«Мы провели тренировочный сбор на побережье Черного моря. Ставили задачу изменить форму проведения тренировочного процесса, сделать акцент не только на функциональной работе, но и на некоторых технических элементах. А в техническом плане меня как тренера больше всего интересует способность и умение спортсмена работать атакуя и не пропуская встречные удары. Наша основная задача — выигрывать поединки с минимальными потерями», — сказал Сергей Кубышев.

Тренер Ольги Забавиной Евгения Заблоцкая отметила, что при подготовке они учитывали агрессивный, напористый и атакующий стиль соперницы.

«Мы готовились традиционно: общефизическая подготовка, работа на мешке, в парах. Посмотрели бои Фирузы, оценили ее технические навыки, манеру ведения боя. При подготовке мы учитывали ее агрессивный, напористый и атакующий стиль. В соответствии с этим будем действовать в бою, то есть стараться работать где-то вторым номером, где-то на перехвате атаки», — подчеркнула Евгения Заблоцкая.

Напомним, Фируза Шарипова и Ольга Забавина проведут бой 27 мая в Москве в рамках вечера профессионального бокса от Shamo Boxing Promotions, который пройдет под девизом «Дерись и побеждай». Главным событием станет поединок россиянина Максима Власова против танзанийца Бэнки Мвакалебэла.

Для 22-летней Шариповой предстоящий бой станет шестым в профессиональной карьере — до этого она одержала четыре победы (две нокаутом) и потерпела одно поражение. 30-летняя Забавина проиграла все шесть поединков, в которых принимала участие, в том числе четырежды — досрочно.

В прямом эфире встречу Шариповой с Забавиной покажет KazSport, а также российские телеканалы «Матч! Боец» и «Бокс ТВ». Их выход на ринг запланирован на 21:30 по времени Астаны.

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