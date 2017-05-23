Тренер Головкина назвал его «преемника» после смены категории

— Вы верите, что Головкин так же хорош, как был всегда?

— Абсолютно. В последнем поединке мы боксировали со вторым сильнейшим средневесом мира, и вы увидите, что когда Геннадий поднимется в весе, Джейкобс будет доминировать в 160 фунтах. И он столкнется с теми же трудностями в поиске соперников, что и мы. Он не только крупный, но очень мастеровитый. На этом уровне становится ясно, что не каждого можно нокаутировать. Я был удовлетворен решением судей и тем, как GGG дрался. Боксеры должны знать, что способны провести 12-раундовый бой, и Головкин доказал это себе, — ответил тренер в интервью On the Ropes Boxing Radio.