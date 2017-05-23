Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29834695/
23 мая 2017, 9:37 | Бокс | Sports.kz

Тренер Головкина назвал его «преемника» после смены категории

Наставник Геннадия Головкина Абель Санчес не считает, что в последнем бою с Дэниэлом Джейкобсом его подопечный показал себя хуже, чем обычно, пишет Sports.kz.

Наставник Геннадия <span class=error>Головкина</span> <span class=error>Абель</span> <span class=error>Санчес</span> не считает что в последнем бою с <span class=error>Дэниэлом</span> Джейкобсом его подопечный показал себя хуже чем обычно пишет Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Вы верите, что Головкин так же хорош, как был всегда?
— Абсолютно. В последнем поединке мы боксировали со вторым сильнейшим средневесом мира, и вы увидите, что когда Геннадий поднимется в весе, Джейкобс будет доминировать в 160 фунтах. И он столкнется с теми же трудностями в поиске соперников, что и мы. Он не только крупный, но очень мастеровитый. На этом уровне становится ясно, что не каждого можно нокаутировать. Я был удовлетворен решением судей и тем, как GGG дрался. Боксеры должны знать, что способны провести 12-раундовый бой, и Головкин доказал это себе, — ответил тренер в интервью On the Ropes Boxing Radio.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Шарипова может провести бой в Астане не только за пояс чемпионки Мира WBC

Шарипова может провести бой в Астане не только за пояс чемпионки Мира WBC

Корреспондент Sports.kz решил узнать у промоутера казахстанки Фирузы Шариповой Сергея Завилейского, состоится ли поединок нашей землячки в Астане за титул чемпионки Мира WBC ввиду отмены проведения ежегодной Конвенции WBC в нашей стране.
Еще 7 новостей  Все новости
22 мая

Назван состав сборной Казахстана на матч с Данией

Как дядя Гена Головкин побывал в гостях у семьи Ковалева

Сапиев рассказал, почему Головкину не стоит затягивать бой с Альваресом