Шарипова может провести бой в Астане не только за пояс чемпионки Мира WBC
Корреспондент Sports.kz решил узнать у промоутера казахстанки Фирузы Шариповой Сергея Завилейского, состоится ли поединок нашей землячки в Астане за титул чемпионки Мира WBC ввиду отмены проведения ежегодной Конвенции WBC в нашей стране.
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— Вечер бокса в Астане состоится. Для нас главное — чемпионский бой Фирузы, а не Конвенция. К тому же это развязывает нам руки немного. Под Конвенцию мы хотели боксировать именно за титул WBC. Сейчас рассмотрим и другие титулы.
— Я правильно понимаю: бой Фирузы пройдет не в рамках одного вечера бокса с поединком Каната Ислама? Тот ведь на 10 сентября запланирован.
— Да. Мы готовимся на 30 августа.
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