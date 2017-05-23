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https://sport.mail.ru/news/boxing/29834694/
23 мая 2017, 9:36 | Бокс | Sports.kz

Шарипова может провести бой в Астане не только за пояс чемпионки Мира WBC

Корреспондент Sports.kz решил узнать у промоутера казахстанки Фирузы Шариповой Сергея Завилейского, состоится ли поединок нашей землячки в Астане за титул чемпионки Мира WBC ввиду отмены проведения ежегодной Конвенции WBC в нашей стране.

Корреспондент Sports.kz решил узнать у промоутера <span class=error>казахстанки</span> <span class=error>Фирузы</span> <span class=error>Шариповой</span> Сергея <span class=error>Завилейского</span> состоится ли поединок нашей землячки в <span class=error>Астане</span> за титул чемпионки Мира WBC ввиду отмены проведения ежегодной Конвенции WBC в нашей стране. Увеличить
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— Вечер бокса в Астане состоится. Для нас главное — чемпионский бой Фирузы, а не Конвенция. К тому же это развязывает нам руки немного. Под Конвенцию мы хотели боксировать именно за титул WBC. Сейчас рассмотрим и другие титулы.

 — Я правильно понимаю: бой Фирузы пройдет не в рамках одного вечера бокса с поединком Каната Ислама? Тот ведь на 10 сентября запланирован.
— Да. Мы готовимся на 30 августа.

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