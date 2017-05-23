Шарипова может провести бой в Астане не только за пояс чемпионки Мира WBC

— Вечер бокса в Астане состоится. Для нас главное — чемпионский бой Фирузы, а не Конвенция. К тому же это развязывает нам руки немного. Под Конвенцию мы хотели боксировать именно за титул WBC. Сейчас рассмотрим и другие титулы.



— Я правильно понимаю: бой Фирузы пройдет не в рамках одного вечера бокса с поединком Каната Ислама? Тот ведь на 10 сентября запланирован.

— Да. Мы готовимся на 30 августа.