Промоутер Ломаченко и Кроуфорда назвал НВО и Showtime «гребаными» телеканалами

«НВО проделал отличную работу для бокса, и я не могу сказать о них ничего дурного, но они всего лишь гребаный телеканал. Вот кто они, — горячится Арум. — Они не владеют боксом. Можете также позвонить в Showtime и сказать им тоже самое. Они не владеют боксом. Они всего лишь гребаный телеканал, который развлекает своих подписчиков».

«Кроуфорд проведет следующий бой летом, и будет здорово, если мы сможем устроить ему унификацию с Индонго. И не спрашивайте меня, дадут ли нам дату (на ТВ). Это вчерашний день. Я — гребаный промоутер, и я сделаю бой, который хочет видеть публика. И я сделаю это тогда, когда захочу».