Промоутер Ломаченко и Кроуфорда назвал НВО и Showtime «гребаными» телеканалами
После победного выступления Теренса Кроуфорда 20 мая, глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум пообещал журналистам, что талантливейшие из его звезд, в первую очередь, Кроуфорд и Василий Ломаченко, впредь будут боксировать чаще, не дожидаясь, пока телеканалы предоставят им свободные даты в сетке вещания. Об этом сообщает vRINGe.com.
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«НВО проделал отличную работу для бокса, и я не могу сказать о них ничего дурного, но они всего лишь гребаный телеканал. Вот кто они, — горячится Арум. — Они не владеют боксом. Можете также позвонить в Showtime и сказать им тоже самое. Они не владеют боксом. Они всего лишь гребаный телеканал, который развлекает своих подписчиков».
«Кроуфорд проведет следующий бой летом, и будет здорово, если мы сможем устроить ему унификацию с Индонго. И не спрашивайте меня, дадут ли нам дату (на ТВ). Это вчерашний день. Я — гребаный промоутер, и я сделаю бой, который хочет видеть публика. И я сделаю это тогда, когда захочу».
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