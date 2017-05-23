Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29834524/
23 мая 2017, 9:21 | Бокс | Sports.kz

Санчес ответил, почему Альварес согласился драться с Головкиным

Тренер Абель Санчес поделился своим мнением о том, что стало основным фактором согласия стороны Сауля Альвареса на бой с Геннадием Головкиным, пишет Sports.kz.

Тренер <span class=error>Абель</span> <span class=error>Санчес</span> поделился своим мнением о том что стало основным фактором согласия стороны <span class=error>Сауля</span> Альвареса на бой с Геннадием <span class=error>Головкиным</span> пишет Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Специалист считает, что впечатление о том, будто GGG за последнее время стал менее сильным, не сыграло большой роли.

«Думаю, они согласились на бой, потому что он дошел до той отметки, когда фанаты проявляют к нему огромный интерес. Я получил множество писем, сообщений, вопросов. Фанаты действительно взволнованы.

Это крупнейший поединок, который можно сделать в боксе. Думаю, что сейчас для него идеальное время. Это будет День независимости Мексики, и надеюсь, место проведения также будет достойным. Просто было подходящее время, вряд ли факт, что они думают, будто Головкин начал «сдавать», сильно повлиял на их согласие, — сказал Санчес в интервью On the Ropes Boxing Radio.

Головкин и Альварес встретятся на ринге 16 сентября.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Тренер Фирузы Шариповой: Наша основная задача — выигрывать поединки с минимальными потерями

Тренер Фирузы Шариповой: Наша основная задача — выигрывать поединки с минимальными потерями

Девушка-боксер Фируза Шарипова из Казахстана и ее российская соперница Ольга Забавина завершают подготовку к предстоящему 27 мая в Москве поединку. Подробности корреспонденту Vesti.kz раскрыли наставники спортсменок.
Еще 7 новостей  Все новости
23 мая

Как дядя Гена Головкин побывал в гостях у семьи Ковалева

Назван состав сборной Казахстана на матч с Данией

Сапиев рассказал, почему Головкину не стоит затягивать бой с Альваресом