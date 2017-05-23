Санчес ответил, почему Альварес согласился драться с Головкиным
Тренер Абель Санчес поделился своим мнением о том, что стало основным фактором согласия стороны Сауля Альвареса на бой с Геннадием Головкиным, пишет Sports.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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Специалист считает, что впечатление о том, будто GGG за последнее время стал менее сильным, не сыграло большой роли.
«Думаю, они согласились на бой, потому что он дошел до той отметки, когда фанаты проявляют к нему огромный интерес. Я получил множество писем, сообщений, вопросов. Фанаты действительно взволнованы.
Это крупнейший поединок, который можно сделать в боксе. Думаю, что сейчас для него идеальное время. Это будет День независимости Мексики, и надеюсь, место проведения также будет достойным. Просто было подходящее время, вряд ли факт, что они думают, будто Головкин начал «сдавать», сильно повлиял на их согласие, — сказал Санчес в интервью On the Ropes Boxing Radio.
Головкин и Альварес встретятся на ринге 16 сентября.
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