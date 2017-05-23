Джошуа: Возьмите меня в андеркард боя Мейвезер — Макгрегор
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA/IBF Энтони Джошуа предложил провести поединок в андеркарде боя Флойда
Мейвезера-младшего и Конора Макгрегора.
«Хотеть сделать бой больше? Возьмите меня в андеркард. Это легендарное событие, этот бой войдет в историю, — приводит слова Джошуа Boxing Scene.
Чемпион легкого веса UFC Макгрегор уже подписал контракт на поединок с Мейвезером. Американец пообещал в ближайшее время изучить все варианты и принять решение. Бой должен пройти по правилам бокса. Дата и место проведения неизвестны.
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