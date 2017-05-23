Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29834387/
23 мая 2017, 9:10 | Бокс | PROСПОРТ - Казахстан

Джошуа: Возьмите меня в андеркард боя Мейвезер — Макгрегор

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA/IBF Энтони Джошуа предложил провести поединок в андеркарде боя Флойда Мейвезера-младшего и Конора Макгрегора.

«Хотеть сделать бой больше? Возьмите меня в андеркард. Это легендарное событие, этот бой войдет в историю, — приводит слова Джошуа Boxing Scene.

Чемпион легкого веса UFC Макгрегор уже подписал контракт на поединок с Мейвезером. Американец пообещал в ближайшее время изучить все варианты и принять решение. Бой должен пройти по правилам бокса. Дата и место проведения неизвестны.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Промоутер Ломаченко и Кроуфорда назвал НВО и Showtime «гребаными» телеканалами

Промоутер Ломаченко и Кроуфорда назвал НВО и Showtime «гребаными» телеканалами

После победного выступления Теренса Кроуфорда 20 мая, глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум пообещал журналистам, что талантливейшие из его звезд, в первую очередь, Кроуфорд и Василий Ломаченко, впредь будут боксировать чаще, не дожидаясь, пока телеканалы предоставят им свободные даты в сетке вещания. Об этом сообщает vRINGe.com.
Еще 7 новостей  Все новости
16 November

Елхан Аманкулов: «Тайский бокс один из претендентов включения в большую олимпийскую семью»

Фроч: «Сейчас я бы избил Головкина, потому что я больше него»

Калоян Петков: «БИИК очень популярен в Париже»