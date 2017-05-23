Дерик Сантос-Росарио: У нас тоже есть богатый инвестор, который выразил заинтересованность в инвестировании Дычко и Елеусинова

Корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz решил попытаться прояснить подробности происшедшего в разговоре с тренером, у которого казахстанцы должны были заниматься в США. Речь идет о Дерике Сантосе-Росарио, тренировавшем в свое время россиянина Сергея Ковалева.



— Дерик, ситуация с казахстанцами Данияром Елеусиновым и Иваном Дычко сложилась более чем непонятная. Они так и не тренировались у Вас?

— Нет. К сожалению, — нет. Я терпеливо дожидался их. Насколько я понимаю, команда менеджеров этих боксеров проделала большую работу по подписанию ими своего первого контракта на продвижение. Но, насколько можно судить, у Silk Road и промоушна MJA после заключения сделки возникли внутренние проблемы между собой. Не знаю, был ли причиной тому эгоизм или, если это были ответственные люди, у них появились какие-то проблемы. Как я понимаю, менеджеров попросили подождать, пока эти вопросы будут решены. Управляющая компания уже имела дела с этим промоушном относительно одного американского бойца, и там все прошло успешно и работало хорошо. Поэтому менеджеры, как профессионалы, ждали, как их попросили. Каждый раз, когда они запрашивали обновленную информацию, слышали в ответ, что промоутеры решают все вопросы именно в этот момент, просто им нужно время.



В конце концов, мне стало очевидно, что хотя в промоушне утверждали, что контролируют ситуацию, на самом деле, все было не так. Я помню, как сказал однажды, что если они не могут решить свои проблемы, то им нужно освободить ребят, чтобы те могли заключить контракты с кем-то другим. Я сам обращался к ним, чтобы сказать то же самое этой компании.



Так что, к сожалению, много энергии и времени было потрачено впустую. Насколько я понимаю, казахстанские боксеры ведут сейчас переговоры с другими промоутерами из США. К сожалению, здесь все это выглядит, как игра в шахматы — промоутеры говорят, что им это интересно, но двигается все очень медленно. Я знаю, что Элвис и Зия работают над разрешением этой ситуации круглосуточно. Они сказали мне, что очень важно, чтобы ребята работали с промоутером, который бы действительно заботился о них и уделял им внимание.



Очевидно, что неудача в продвижении с помощью промоушна MJA и Silk Road печальна. Я, например, перед тем, как с ними было начато сотрудничество, наводил справки в боксерском сообществе и получал положительные отзывы по их прошлой работе, проделанной в боксе. К сожалению, они взялись за новые начинания — и потерпели неудачу. Это может случиться с каждым — ты можешь быть хорошим руководителем или менеджером в компании и решить в какой-то момент, что хочешь владеть собственным бизнесом, но это закончится неудачей, несмотря на весь твой предыдущий успешный опыт…



В любом случае, я, действительно, надеюсь, что ситуация изменится к лучшему, и о ребятах позаботятся. Считаю, что они могут достичь высшего уровня в профессиональном боксе, и думаю, что являюсь правильным тренером, чтобы вести их в этом направлении. Надеюсь, что у Ивана и Данияра все будет хорошо, и в ближайшем будущем я смогу Вам прислать фото и видео с их тренировок здесь — в Бока-Ратон, штат Флорида.



— Ситуация, конечно, невеселая… Один только вопрос: Silk Road — это кто?

— Silk Road — это, как я понимаю, большая корпорация в Китае, у которой имеется спортивный департамент. По-видимому, проблемы возникли между разными фракциями людей, участвовавших в этом деле. Не в курсе деталей — просто знаю, что это не сработало.



Но не все столь печально. Здесь у нас тоже есть богатый инвестор, который владеет тренировочным залом для тяжеловесов и принимал участие во многих боксерских мероприятиях во Флориде и США. Я знаю его около 9 лет. Буквально только что он вышел на меня и выразил заинтересованность в инвестировании Дычко и Елеусинова… Встреча с ним назначена на вторник.



— Хочется надеяться, что в понедельник мы услышим от Вас более позитивные новости…

— Ситуация с Китаем по-настоящему застала меня врасплох, и удивило, что все развалилось, потому что у меня был недавно очень хороший опыт работы с ними. Никто не ожидал такой неутешительной проблемы с этой ситуацией. Как Вы и говорите, мой друг, я надеюсь на позитивные новости в ближайшее время.