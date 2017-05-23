Дерик Сантос-Росарио: У нас тоже есть богатый инвестор, который выразил заинтересованность в инвестировании Дычко и Елеусинова
Сотрудничество решивших стать профессионалами казахстанских звезд любительского бокса Данияра Елеусинова и Ивана Дычко с промоутерской компанией MJA Entertainment’s провалилось. Данияр успел уже объявить, что может вернуться в состав национальной сборной Казахстана по боксу, Иван намеревается остаться в профи, но работать там с другими людьми.
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Корреспондент республиканского
— Дерик, ситуация с казахстанцами Данияром Елеусиновым и Иваном Дычко сложилась более чем непонятная. Они так и не тренировались у Вас?
— Нет. К сожалению, — нет. Я терпеливо дожидался их. Насколько я понимаю, команда менеджеров этих боксеров проделала большую работу по подписанию ими своего первого контракта на продвижение. Но, насколько можно судить, у Silk Road и промоушна MJA после заключения сделки возникли внутренние проблемы между собой. Не знаю, был ли причиной тому эгоизм или, если это были ответственные люди, у них появились
В конце концов, мне стало очевидно, что хотя в промоушне утверждали, что контролируют ситуацию, на самом деле, все было не так. Я помню, как сказал однажды, что если они не могут решить свои проблемы, то им нужно освободить ребят, чтобы те могли заключить контракты с
Так что, к сожалению, много энергии и времени было потрачено впустую. Насколько я понимаю, казахстанские боксеры ведут сейчас переговоры с другими промоутерами из США. К сожалению, здесь все это выглядит, как игра в шахматы — промоутеры говорят, что им это интересно, но двигается все очень медленно. Я знаю, что Элвис и Зия работают над разрешением этой ситуации круглосуточно. Они сказали мне, что очень важно, чтобы ребята работали с промоутером, который бы действительно заботился о них и уделял им внимание.
Очевидно, что неудача в продвижении с помощью промоушна MJA и Silk Road печальна. Я, например, перед тем, как с ними было начато сотрудничество, наводил справки в боксерском сообществе и получал положительные отзывы по их прошлой работе, проделанной в боксе. К сожалению, они взялись за новые начинания — и потерпели неудачу. Это может случиться с каждым — ты можешь быть хорошим руководителем или менеджером в компании и решить в
В любом случае, я, действительно, надеюсь, что ситуация изменится к лучшему, и о ребятах позаботятся. Считаю, что они могут достичь высшего уровня в профессиональном боксе, и думаю, что являюсь правильным тренером, чтобы вести их в этом направлении. Надеюсь, что у Ивана и Данияра все будет хорошо, и в ближайшем будущем я смогу Вам прислать фото и видео с их тренировок здесь — в
— Ситуация, конечно, невеселая… Один только вопрос: Silk Road — это кто?
— Silk Road — это, как я понимаю, большая корпорация в Китае, у которой имеется спортивный департамент.
Но не все столь печально. Здесь у нас тоже есть богатый инвестор, который владеет тренировочным залом для тяжеловесов и принимал участие во многих боксерских мероприятиях во Флориде и США. Я знаю его около 9 лет. Буквально только что он вышел на меня и выразил заинтересованность в инвестировании Дычко и Елеусинова… Встреча с ним назначена на вторник.
— Хочется надеяться, что в понедельник мы услышим от Вас более позитивные новости…
— Ситуация с Китаем
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