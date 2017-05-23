Санчес объяснил «уродливый бой» с Бруком желанием Головкина подарить фанатам зрелище

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Напомним, их поединок состоялся в сентябре 2016 года в Лондоне и завершился досрочной победой Головкина. Бой был остановлен в пятом раунде, когда секундант Брука выбросил на ринг полотенце. Позже стало известно, что у британца, потерпевшего первое поражение в карьере, сломана глазницу и ему потребует операция.

«До нашего боя Келл был непобежденным чемпионом в полусреднем весе. У него отличная команда и мы должны были подготовиться к нему на все 100 процентов. Мы знали, что с ним будет сложно первые три-четыре раунда из-за его скорости.

К тому он же он очень хорошо подбирает удары и он не помешан на своих комбинациях. Он из тех боксеров, которые выбрасывают «двойки» или «тройки». Нам нужно было убедиться, что не начнет первым, потому что он опасен, когда диктует свои условия.

Чтобы нейтрализовать силу Брука, его нужно опережать. В зале мы работали над этим аспектом — опережать не обязательно даже ударами, но еще в движениях и финтах, чтобы сбить ритм Брука. После того, как Геннадий потряс его в первом раунде, он знал, что может сделать это вновь, поэтому немного отклонился от плана. Мы не отрабатывали то, что он сделал в четвертом-пятом раундах.

В углу я просил Головкине не повторят тот удар, а поработать комбинационно и побоксировать, потому что он отошел от этой тактики как только потряс Брук. Но в этом и весь Головкин. Он любит дарить фанатам зрелище и потому был нацелен на драматический нокаут.

Временами Брук слишком смел. Как и все бойцы, он воин и отталкивается от того, в чем силен. Его сила в проведении тройных комбинаций. Но с таким крупным парнем, как Головкин, ему оказалось трудновато. Келл не собирался бегать от Геннадия, он стоял и дрался, а иногда такой набор навыков, как у него, оказывается не лучшим вариантом. Как только Головкин начал изматывать его в четвертом и пятом раундах для Брука все было кончено.

Еще до боя Геннадий он говорил, что хочет устроить уличную драку. Так и было после того, как он потряс Брука в начале боя. Головкин провел немного «уродливый бой», чего он не делал раньше. Но для него важно, чтобы люди наслаждались его поединками, — рассказал Санчес.

Отметим, что на 16 сентября у Головкина намечен бой с мексиканцем Саулем «Канело» Альварес. Телеканал HBO планирует транслировать его по системе платных трансляций (PPV).