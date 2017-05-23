Президент Федерации профи-бокса назвал причину переноса Конвенции WBC из Астаны в Баку

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— Для нас это неприятный сюрприз и не совсем понятный. Но когда мы начали выяснять причины, до нас дошли слухи, что президент Азербайджана Ильхам Алиев лично позвонил президенту WBC Маурисио Сулейману и пригласил провести Конвенцию в Баку. Понятно, что президенту не просто отказать. Видимо, так и было принято. Азербайджан очень сильно продвигает страновые имиджевые проекты. Видимо президенту стало интересно и он пригласил его, — отметил Бекхожин.

— С нашей стороны все ли готово было?

— С нашей стороны все было готово для проведения Конвенции. Когда они приезжали в Астану посмотреть условия, то были очень довольны всем. Хотя у нас были договоренности, Маурисио в первую очередь бизнесмен. Он рассматривает все с точки зрения выгоды. Где лучше условия, он ту сторону и выбирает. Мы теперь сосредоточимся на вечере бокса.

— Повлияет ли это на отношения с Азербайджаном?

— Да нет. Я думаю в этом большой трагедии нет. Это всего лишь бизнес.

— Наша делегация посетит Конвенцию в Азербайджане?

— Ну да. Здесь к этой ситуации надо относится спокойно. Это бизнес. Большой трагедии нет. Санкций, протестов не будет. Это никак по нашему имиджу не ударило, мы всегда сможем провести Конвенцию и в последующие годы.

Отметим, что сегодня, 23 мая, на официальном сайте WBC появилась информация о переносе Конвенции организации в столицу Азербайджана Баку. Мероприятие пройдет с 1 по 6 октября этого года.

Напомним, еще в декабре, местом проведения Конвенции была выбрана Астана. Заявка столицы Казахстана была одобрена на 54-й конвенции WBC, которая в декабре 2016 года прошла в Холливуде (штат Флорида, США).