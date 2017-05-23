WBA подтвердила, что Шэннон Бриггс провалил допинг-тест
МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Всемирная боксерская организация (WBA) подтвердила, что третий номер рейтинга тяжеловесов организации американец Шэннон Бриггс провалил
допинг-тест. Об этом сообщает пресс-служба WBA.
Бриггс 3 июня должен провести бой за вакантный титул «регулярного» чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) против Фреса Окендо из
Бриггс является серебряным призером Панамериканских игр 1991 года, чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Также ему принадлежит рекорд по количеству побед нокаутом в первом раунде — 36. Всего американский тяжеловес провел 68 поединков на профессиональном ринге, 60 из которых закончились его победой (53 — нокаутом), шесть — поражением, один бой завершился вничью, еще один поединок был признан несостоявшимся. Среди его соперников были такие знаменитые боксеры, как британец Леннокс Льюис (поражение), американцы Джордж Форман и Рэй Мерсер (оба — победа Бриггса), а также украинец Виталий Кличко (поражение).
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