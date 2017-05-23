Известный казахстанский промоутер прокомментировал информацию о переносе Конвенции WBC в Баку
Известный казахстанский промоутер Болат Манкенов прокомментировал корреспонденту Vesti.kz информацию о переносе 55-ой ежегодной Конвенции WBC (Всемирного боксерского совета) из Астаны в Баку.
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Видимо, что-то случилось...
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«Я удивился этой новости. На мой взгляд — это очень печально. Хотелось бы, чтобы мировые звезды приехали. Обычно много известных личностей приезжает в рамках Конвенции. Я не был в оргкомитете, поэтому не в курсе этой ситуации. Ведь все формировалось в Министерстве и EXPO.
Возможно,
Отметим, что сегодня, 23 мая, на официальном сайте WBC появилась информация о переносе Конвенции организации в столицу Азербайджана — Баку. Мероприятие пройдет с 1 по 6 октября этого года.
При этом ранее сообщалось, что хозяйкой Конвенции была выбрана Астана. Заявка столицы Казахстана была одобрена на 54-й конвенции WBC, которая в декабре 2016 года прошла в Холливуде (штат Флорида, США).
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