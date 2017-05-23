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https://sport.mail.ru/news/boxing/29833627/
23 мая 2017, 8:41 | Бокс | Vesti.kz

Головкин посетил Конвенцию IBF и получил «высшую награду» за «выдающиеся достижения»

В американском городе Сент-Питерсберг (штат Флорида, США) стартовала 34-я ежегодная Конвенция Международной боксерской федерации (IBF), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанский боксер был поощрен за его подвиги в ринге. Увеличить
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Мероприятие посетил чемпион организации в среднем весе казахстанский боксер Геннадий GGG Головкин (37−0, 33 КО), также владеющий титулами WBA (Super), IBO и WBC в этой же категории.

В ходе торжественной церемонии Головкину вручили «высшую награду» за «выдающиеся достижения». Казахстанский боксер был удостоен награды имени Джерси Джо Уолкотта.

Напомним, Головкин завоевал титул IBF в октябре 2015 года в Нью-Йорке, когда победил в восьмом раунде его бывшего обладателя канадца Давида Лемье. После этого казахстанец провел три боя и во всех одержал победы.

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