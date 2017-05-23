Головкин посетил Конвенцию IBF и получил «высшую награду» за «выдающиеся достижения»
В американском городе
Сент-Питерсберг (штат Флорида, США) стартовала 34-я ежегодная Конвенция Международной боксерской федерации (IBF), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Мероприятие посетил чемпион организации в среднем весе казахстанский боксер Геннадий GGG Головкин (37−0, 33 КО), также владеющий титулами WBA (Super), IBO и WBC в этой же категории.
В ходе торжественной церемонии Головкину вручили «высшую награду» за «выдающиеся достижения». Казахстанский боксер был удостоен награды имени Джерси Джо Уолкотта.
Напомним, Головкин завоевал титул IBF в октябре 2015 года в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter