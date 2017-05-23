Головкин посетил Конвенцию IBF и получил «высшую награду» за «выдающиеся достижения»

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Мероприятие посетил чемпион организации в среднем весе казахстанский боксер Геннадий GGG Головкин (37−0, 33 КО), также владеющий титулами WBA (Super), IBO и WBC в этой же категории.

В ходе торжественной церемонии Головкину вручили «высшую награду» за «выдающиеся достижения». Казахстанский боксер был удостоен награды имени Джерси Джо Уолкотта.