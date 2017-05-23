Мейвезер, Пакьяо и другие. Кто из звезд бокса не приедет в Астану из-за переноса Конвенции WBC в Баку

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При этом ранее сообщалось, что хозяйкой Конвенции была выбрана Астана. Заявка столицы Казахстана была одобрена на 54-й конвенции WBC, которая в декабре 2016 года прошла в Холливуде (штат Флорида, США).

Стоит отметить, что в список ожидаемых гостей Конвенции WBC в Астане входили Шугар Рэй Леонард, Марвин Хаглер, Майк Тайсон, Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Виталий и Владимир Кличко, Костя Цзю, Мэнни Пакьяо, Василий Ломаченко, Александр Поветкин, Амир Хан, Хуан Мануэль Маркес, Рой Джонс, Роберто Дюран, Хулио Сезар Чавес, Лейла Али и Джо Кальзаге.

Также изначально сообщалось, что Конвенцию в Астане может посетить и Геннадий Головкин. Но затем было объявлено о бое казахстанца с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом, который бы не позволил Головкину приехать в Астану во время проведения Конвенции.

В свою очередь, президент Федерации профессионального бокса Казахстана Ерлан Бекхожин сообщал о том, что среди почетных гостей Конвенции в Астане будет и 12-кратный чемпион мира по боксу американец Флойд Мейвезер-младший.

Напомним, что проведение 55-й Конвенции WBC в Астане планировалось с 31 августа по 9 сентября. Всего в мероприятии должны были принять участие до 500 делегатов: совет директоров WBC, действующие чемпионы мира и претенденты на это звание, известнейшие функционеры, менеджеры и промоутеры, судейский корпус WBC и супервайзеры, а также спикеры в области медицины и волонтерские организации.