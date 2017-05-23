WBC официально объявил о переносе Конвенции из Астаны в Баку

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Мероприятие пройдет в Баку с 1 по 6 октября этого года.

При этом ранее сообщалось, что хозяйкой Конвенции была выбрана Астана. Заявка столицы Казахстана была одобрена на 54-й конвенции WBC, которая в декабре 2016 года прошла в Холливуде (штат Флорида, США).

Напомним, что чемпионом мира по версии WBC в среднем весе является казахстанский боксер Геннадий Головкин, также владеющий титулами WBA (Super), IBO и IBF в этой же категории.