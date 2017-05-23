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https://sport.mail.ru/news/boxing/29833181/
23 мая 2017, 8:29 | Бокс | Vesti.kz

WBC официально объявил о переносе Конвенции из Астаны в Баку

Всемирный боксерский совет (WBC) официально объявил, что юбилейная 55-я ежегодная Конвенция организации пройдет в столице Азербайджана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Мероприятие пройдет в столице Азербайджана в октябре этого года. Увеличить
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Мероприятие пройдет в Баку с 1 по 6 октября этого года.

При этом ранее сообщалось, что хозяйкой Конвенции была выбрана Астана. Заявка столицы Казахстана была одобрена на 54-й конвенции WBC, которая в декабре 2016 года прошла в Холливуде (штат Флорида, США).

Напомним, что чемпионом мира по версии WBC в среднем весе является казахстанский боксер Геннадий Головкин, также владеющий титулами WBA (Super), IBO и IBF в этой же категории.
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