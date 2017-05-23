Менеджер Мейвезера заявил об отсутствии конкуренции со стороны боя Головкин — «Канело» на дату в сентябре
Исполнительный директор промоутерской компании Mayweather Promotions Леонард Эллербе заявил, что что намеченный 16 сентября бой между казахстанцем Генадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом не помешает планам американца Флойда
Мейвезера-младшего.
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Видимо, что-то случилось...
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Мейвезер регулярно дрался в мае и сентябре. Осенью американец планирует провести бой с чемпионом UFC Конором МакГрегром. Однако контракт пока подписал только ирландский боец, плюс стороны еще не выбрали ни место, ни дату поединка.
Тем не менее, Элербе заверил, что никаких сомнений по поводу даты боя у них нет.
«Мы желаем “Канело” и Головкину всего наилучшего, что бы они ни делали. Они отличные боксеры. Но Флойд Мейвезер на другой планете. И если он
Ранее сам Флойд заявил, что не станет отказываться от идеи драться в сентябре
Ранее президент UFC Дана Уайт признался, что поединок
В свою очередь, президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес, представляющий интересы «Канело», дал ясно понять, что они не намерены отказываться от даты 16 сентября и отдавать ее под поединок Мейвезера с МакГрегором.
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