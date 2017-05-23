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Мейвезер регулярно дрался в мае и сентябре. Осенью американец планирует провести бой с чемпионом UFC Конором МакГрегром. Однако контракт пока подписал только ирландский боец, плюс стороны еще не выбрали ни место, ни дату поединка.

Тем не менее, Элербе заверил, что никаких сомнений по поводу даты боя у них нет.

«Мы желаем “Канело” и Головкину всего наилучшего, что бы они ни делали. Они отличные боксеры. Но Флойд Мейвезер на другой планете. И если он что-то и делает, то это совсем другое дело», — цитирует его Boxing News.

Ранее сам Флойд заявил, что не станет отказываться от идеи драться в сентябре из-за боя Головкина и Альвареса. Мейвезер-младший напомнил, что май и сентябрь всегда были его месяцами.

Ранее президент UFC Дана Уайт признался, что поединок МакГрегор-Мейвезер планировалось провести 16 сентября, но после того, как эту дату заняли «Канело» и Головкин для своего боя, им придется искать другой вариант.

В свою очередь, президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес, представляющий интересы «Канело», дал ясно понять, что они не намерены отказываться от даты 16 сентября и отдавать ее под поединок Мейвезера с МакГрегором.