Мейвезер-младший решил «забрать» у Головкина и «Канело» дату их боя для своего поединка с МакГрегором?
Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд
Мейвезер-младший заявил, что не станет отказываться от идеи драться в сентябре из-за назначения на этот месяц боя между мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО).
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В сентября
«В прошлый раз я отдал “Канело” свою дату. Сентябрь и май мои — ведь я Мейвезер (Mayweather). Это мои месяцы и всегда моими были», — заявил Флойд в интервью Boxing News.
В свою очередь, президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес, представляющий интересы «Канело», дал ясно понять, что они не намерены отказываться от даты 16 сентября и отдавать ее под поединок Мейвезера с МакГрегором.
Ранее президент UFC Дана Уайт признался, что они планировали провести свое шоу 16 сентября, но после того, как эту дату заняли «Канело» и Головкин для своего боя, им придется искать другой вариант.
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