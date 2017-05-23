Мейвезер-младший решил «забрать» у Головкина и «Канело» дату их боя для своего поединка с МакГрегором?

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В сентября Мейвезер-младший планирует провести бой с чемпионом UFC Конором МакГрегором, однако контракт пока подписал только ирландец. Кроме того, дата их поединка не определена, тогда как бой «Канело» и Головкина уже назначен на 16 сентября.

«В прошлый раз я отдал “Канело” свою дату. Сентябрь и май мои — ведь я Мейвезер (Mayweather). Это мои месяцы и всегда моими были», — заявил Флойд в интервью Boxing News.

В свою очередь, президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес, представляющий интересы «Канело», дал ясно понять, что они не намерены отказываться от даты 16 сентября и отдавать ее под поединок Мейвезера с МакГрегором.

Ранее президент UFC Дана Уайт признался, что они планировали провести свое шоу 16 сентября, но после того, как эту дату заняли «Канело» и Головкин для своего боя, им придется искать другой вариант.