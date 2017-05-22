Как дядя Гена Головкин побывал в гостях у семьи Ковалева
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) побывал в гостях у семьи россиянина Сергея Ковалева (30−1−1, 26 КО), сообщает Sports.kz.
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Любопытно, что фотографии с этого вечера в Instagram опубликовала вся семья Ковалевых: сам Сергей, его жена Наталья и сын Александр.
«Вчера был отличный
«Сто лет не виделись!» — добавила его жена.
«Неожиданно пришел в гости дядя Гена, рад видеть его», — написал
Ранее Головкин и Ковалев вместе тренировались у Абеля Санчеса, однако затем россиянин решил отказаться от его услуг. Впрочем, это не мешает Геннадию и Сергею и сейчас поддерживать теплые дружеские отношения.
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