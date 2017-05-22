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https://sport.mail.ru/news/boxing/29831337/
22 мая 2017, 23:22 | Бокс | Sports.kz

Как дядя Гена Головкин побывал в гостях у семьи Ковалева

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) побывал в гостях у семьи россиянина Сергея Ковалева (30−1−1, 26 КО), сообщает Sports.kz.

Казахстанский боксер Геннадий <span class=error>Головкин</span> (37−0 33 КО) побывал в гостях у семьи россиянина Сергея <span class=error>Ковалева</span> (30−1−1 26 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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Любопытно, что фотографии с этого вечера в Instagram опубликовала вся семья Ковалевых: сам Сергей, его жена Наталья и сын Александр.

«Вчера был отличный семейно-дружеский ужин с женой, сыном и Геннадием Головкиным», — подписал фото глава семейства.

«Сто лет не виделись!» — добавила его жена.

«Неожиданно пришел в гости дядя Гена, рад видеть его», — написал Ковалев-младший.

Ранее Головкин и Ковалев вместе тренировались у Абеля Санчеса, однако затем россиянин решил отказаться от его услуг. Впрочем, это не мешает Геннадию и Сергею и сейчас поддерживать теплые дружеские отношения.

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