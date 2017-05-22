Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29830707/
22 мая 2017, 20:33 | Бокс | Sports.kz

Букмекеры назвали фаворита боя Ислам — Гонсалес

26 мая в Бока-Ратоне (США, штат Флорида) казахстанский боксер Канат Ислам (23−0, 19 КО) проведет очередной бой на профессиональном ринге, пишет Sports.kz.

26 мая в <nobr>Бока-Ратоне</nobr> (США штат Флорида) казахстанский боксер Канат Ислам (23−0 19 КО) проведет очередной бой на профессиональном ринге пишет Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Соперником Ислама по титульному бою (WBO NABA и WBA Intercontinental) в первом среднем весе станет мексиканец Норберто Гонсалес (23−8, 13 КО).

Букмекерская контора 1XBET в этом противостоянии отдает предпочтение казахстанцу: победа Ислама — 1.17, ничья — 30, победа Гонсалеса — 5.35.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
22 мая

Двукратная олимпийская чемпионка сделала прогноз на бой Головкин - Альварес

Фёдор Емельяненко: «Инцидент, который произошёл в Астане, нельзя оставлять без внимания»

Насколько «легкой работой» стал бы Головкин для Мэйвезера