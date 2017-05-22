Букмекеры назвали фаворита боя Ислам — Гонсалес
26 мая в
Бока-Ратоне (США, штат Флорида) казахстанский боксер Канат Ислам (23−0, 19 КО) проведет очередной бой на профессиональном ринге, пишет Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Соперником Ислама по титульному бою (WBO NABA и WBA Intercontinental) в первом среднем весе станет мексиканец Норберто Гонсалес (23−8, 13 КО).
Букмекерская контора 1XBET в этом противостоянии отдает предпочтение казахстанцу: победа Ислама — 1.17, ничья — 30, победа Гонсалеса — 5.35.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter