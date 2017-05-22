СМИ считают, что Кроуфорд находится в той же ситуации, что и Головкин

Во-первых, и Кроуфорд, и Головкин находятся в шаге от объединения титулов в своих дивизионах, а во-вторых, обоим боксерам предлагают подняться в весе.



«Какие бои гарантирует Кроуфорду переход в 147 фунтов? На мой взгляд, это очень похоже на ситуацию с Головкиным, которому предлагают подняться из 160 фунтов в 168», — пишет Ким в твиттере.



Теренс Кроуфорд — чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе. Ожидается, что скоро он проведет объединительный бой с Джулиусом Индонго (22−0, 11 КО), владеющим титулами WBA (Super), IBF и IBO.



У Геннадия Головкина есть четыре пояса в среднем весе — WBA (Super), WBC, IBF и IBO. Ожидается, что в случае победы над Саулем Альваресом (49−1−1, 34 КО), он встретится с Билли Джо Сондерсом (24−0, 12 КО), который владеет недостающим поясом — WBO.