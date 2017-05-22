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https://sport.mail.ru/news/boxing/29830365/
22 мая 2017, 20:19 | Бокс | Sports.kz

СМИ считают, что Кроуфорд находится в той же ситуации, что и Головкин

Журналист UCNLive.com Стив Ким нашел схожие черты у Теренса Кроуфорда (31−0, 22 КО) и Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) на данном этапе, сообщает Sports.kz.

Журналист UCNLive.com <span class=error>Стив</span> <span class=error>Ким</span> нашел схожие черты у <span class=error>Теренса</span> Кроуфорда (31−0 22 КО) и Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) на данном этапе сообщает Sports.kz. Увеличить
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Во-первых, и Кроуфорд, и Головкин находятся в шаге от объединения титулов в своих дивизионах, а во-вторых, обоим боксерам предлагают подняться в весе.

«Какие бои гарантирует Кроуфорду переход в 147 фунтов? На мой взгляд, это очень похоже на ситуацию с Головкиным, которому предлагают подняться из 160 фунтов в 168», — пишет Ким в твиттере.

Теренс Кроуфорд — чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе. Ожидается, что скоро он проведет объединительный бой с Джулиусом Индонго (22−0, 11 КО), владеющим титулами WBA (Super), IBF и IBO.

У Геннадия Головкина есть четыре пояса в среднем весе — WBA (Super), WBC, IBF и IBO. Ожидается, что в случае победы над Саулем Альваресом (49−1−1, 34 КО), он встретится с Билли Джо Сондерсом (24−0, 12 КО), который владеет недостающим поясом — WBO.

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