СМИ считают, что Кроуфорд находится в той же ситуации, что и Головкин
Журналист UCNLive.com Стив Ким нашел схожие черты у Теренса Кроуфорда (31−0, 22 КО) и Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) на данном этапе, сообщает Sports.kz.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Какие бои гарантирует Кроуфорду переход в 147 фунтов? На мой взгляд, это очень похоже на ситуацию с Головкиным, которому предлагают подняться из 160 фунтов в 168», — пишет Ким в твиттере.
Теренс Кроуфорд — чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе. Ожидается, что скоро он проведет объединительный бой с Джулиусом Индонго (22−0, 11 КО), владеющим титулами WBA (Super), IBF и IBO.
У Геннадия Головкина есть четыре пояса в среднем весе — WBA (Super), WBC, IBF и IBO. Ожидается, что в случае победы над Саулем Альваресом (49−1−1, 34 КО), он встретится с Билли Джо Сондерсом (24−0, 12 КО), который владеет недостающим поясом — WBO.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter