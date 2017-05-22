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https://sport.mail.ru/news/boxing/29826981/
22 мая 2017, 15:39 | Бокс | Vesti.kz

Шестой бой Фирузы Шариповой покажут в прямом эфире в Казахстане

Бой казахстанки Фирузы Шариповой против россиянки Ольги Забавиной покажут три телеканала. Об этом сообщает AllFight.ru.

Поединок Шариповой и Забавиной пройдет 27 мая в Москве в рамках вечера бокса «Дерись и побеждай». Организатором шоу выступает промоутерская компания Shamo Boxing Promotions. Главным событием вечера станет бой россиянина Максима Власова (38−2, 21 KO) против танзанийца Бэнки Мвакалебэла (13−2, 10 KO).

В прямом эфире бой Шариповой с Забавниной покажет KazSport, а также российские каналы «Матч! Боец» и «Бокс ТВ». Их выход на ринг запланирован в 21:30 по времени Астаны.

Для 22-летней Шариповой предстоящий бой станет шестым в профессиональной карьере — до этого она одержала четыре победы (две нокаутом) и потерпела одно поражение. 30-летняя Забавнина проиграла все шесть поединков, в которых принимала участие, в том числе четырежды — досрочно.

Отметим, что в вечера бокса «Дерись и побеждай» примет участие и 23-летний казахстанский боксер Виктор Коточигов (2−0, 1 КО). Он встретится с российским ровесником Максимом Услистым-Рыбченко, который дебютирует в профи.

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