Шестой бой Фирузы Шариповой покажут в прямом эфире в Казахстане

Поединок Шариповой и Забавиной пройдет 27 мая в Москве в рамках вечера бокса «Дерись и побеждай». Организатором шоу выступает промоутерская компания Shamo Boxing Promotions. Главным событием вечера станет бой россиянина Максима Власова (38−2, 21 KO) против танзанийца Бэнки Мвакалебэла (13−2, 10 KO).

В прямом эфире бой Шариповой с Забавниной покажет KazSport, а также российские каналы «Матч! Боец» и «Бокс ТВ». Их выход на ринг запланирован в 21:30 по времени Астаны.

Для 22-летней Шариповой предстоящий бой станет шестым в профессиональной карьере — до этого она одержала четыре победы (две нокаутом) и потерпела одно поражение. 30-летняя Забавнина проиграла все шесть поединков, в которых принимала участие, в том числе четырежды — досрочно.