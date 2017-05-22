Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29823918/
22 мая 2017, 12:20 | Бокс | Vesti.kz

Аналитик предостерег «Канело» от использования излюбленной тактики в бою с Головкиным

Аналитик популярного портала BoxingScene.com Стивен Эдвардс считает, что мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (49−1−1, 34 КО) следует воздержать от использования излюбленной тактики в бою против чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО).

Отмечается что у мексиканского боксера имеются проблемы в выносливостью. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Пристрастие «Канело» к использованию канатов — важная часть любого его боя. Нет сомнений в том, что он будет делать это и в поединке с Головкиным. Вопрос в том, поможет ли это ему победить? Если «Канело» проиграет в обмене ударами у канатов, то в конечном счете окажется поджаренной индейкой. Игра у канатов позволяет «Канело» отдыхать, но в то же время отвечать на удары соперников.

Но у «Канело» есть проблемы с выносливостью. Если он будет заставлять себя двигаться и оставаться в центре в ринга, то вскоре это истощит его. А Головкину нет равных мире, когда он прижимает соперника к канатам, — написал автор в своей традиционной рубрике «Хлеб насущный».

Ранее журналист Рич Чейни из Boxing News Results подсказал Головкину победную стратегию на бой 16 сентября, один из пунктов которой заключался в том, чтобы не позволять «Канело» отдыхать на канатах.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Тренер Головкина высказал свое негативное отношение к бою Мейвезера с МакГрегором

Тренер Головкина высказал свое негативное отношение к бою Мейвезера с МакГрегором

Известный в мире бокса тренер Абель Санчес, который является наставником чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина, крайне негативно относится к перспективе проведения боя между американцем Флойдом Мейвезером-младшим и чемпионом UFC ирландцем Конором МакГрегором.
Еще 7 новостей  Все новости
22 мая

Аналитик предостерег "Канело" от использования излюбленной тактики в бою с Головкиным

Тренер Головкина высказал свое негативное отношение к бою Мейвезера с МакГрегором

Казахстанский нокаутер Айдос Ербосынулы рассказал о тренировках в зале Фредди Роуча