Аналитик предостерег «Канело» от использования излюбленной тактики в бою с Головкиным

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«Пристрастие «Канело» к использованию канатов — важная часть любого его боя. Нет сомнений в том, что он будет делать это и в поединке с Головкиным. Вопрос в том, поможет ли это ему победить? Если «Канело» проиграет в обмене ударами у канатов, то в конечном счете окажется поджаренной индейкой. Игра у канатов позволяет «Канело» отдыхать, но в то же время отвечать на удары соперников.

Но у «Канело» есть проблемы с выносливостью. Если он будет заставлять себя двигаться и оставаться в центре в ринга, то вскоре это истощит его. А Головкину нет равных мире, когда он прижимает соперника к канатам, — написал автор в своей традиционной рубрике «Хлеб насущный».

Ранее журналист Рич Чейни из Boxing News Results подсказал Головкину победную стратегию на бой 16 сентября, один из пунктов которой заключался в том, чтобы не позволять «Канело» отдыхать на канатах.