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https://sport.mail.ru/news/boxing/29823425/
22 мая 2017, 11:47 | Бокс | Vesti.kz

Тренер Головкина высказал свое негативное отношение к бою Мейвезера с МакГрегором

Известный в мире бокса тренер Абель Санчес, который является наставником чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина, крайне негативно относится к перспективе проведения боя между американцем Флойдом Мейвезером-младшим и чемпионом UFC ирландцем Конором МакГрегором.

Абель Санчес назвал это боем любителя против профессионала. Увеличить
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Если этот поединок состоится и Флойд одержит победу, то он побьет рекорд Рокки Марчиано в 49 побед при нуле поражений. МакГрегор уже подписал контракт на бой с Мейвезером.

«Это бой любителя против профессионала. МакГрегор никогда не проводил боксерских поединков. Боксер будет так долго избивать вас, как долго стоит на ногах. И МакГрегор прочувствует это. Кроме того, Мейвезер является лучшим боксёром нашей эпохи.

Это даст Флойду 50-ю победу, но я не думаю, что люди будут воспринимать её так же, как победу над боксером. Я бы не хотел, чтобы это случилось, потому что у Флойда была прекрасная карьера, чтобы теперь идти на рекорд, побеждая любителя. Я не думаю, что это правильно. Если бы Флойд вернулся завтра, он все равно был бы лучшим боксером в pound-for-pound, — сказал Санчес в интервью New York Post.
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