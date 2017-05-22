Тренер Головкина высказал свое негативное отношение к бою Мейвезера с МакГрегором
Известный в мире бокса тренер Абель Санчес, который является наставником чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина, крайне негативно относится к перспективе проведения боя между американцем Флойдом
Мейвезером-младшим и чемпионом UFC ирландцем Конором МакГрегором.
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Видимо, что-то случилось...
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Если этот поединок состоится и Флойд одержит победу, то он побьет рекорд Рокки Марчиано в 49 побед при нуле поражений. МакГрегор уже подписал контракт на бой с Мейвезером.
«Это бой любителя против профессионала. МакГрегор никогда не проводил боксерских поединков. Боксер будет так долго избивать вас, как долго стоит на ногах. И МакГрегор прочувствует это. Кроме того, Мейвезер является лучшим боксёром нашей эпохи.
Это даст Флойду 50-ю победу, но я не думаю, что люди будут воспринимать её так же, как победу над боксером. Я бы не хотел, чтобы это случилось, потому что у Флойда была прекрасная карьера, чтобы теперь идти на рекорд, побеждая любителя. Я не думаю, что это правильно. Если бы Флойд вернулся завтра, он все равно был бы лучшим боксером в pound-for-pound, — сказал Санчес в интервью New York Post.
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