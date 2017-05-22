Казахстанский нокаутер Айдос Ербосынулы рассказал о тренировках в зале Фредди Роуча

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— Айдос, до боя с американцем Дэвином Бучером меньше месяца. Как проходит подготовка к поединку? Где и с кем?

— Подготовка идет хорошо. В Лос-Анджелесе, штат Калифорния. В зале Фредди Роуча.

— А кто тренер?

— Эдуард Кравцов помогает. Тренер из России.

— Тренер сборной России на Олимпиаде-2016.

— Да.

— Айдос, у соперника отличный рейтинг. Что можно сказать о его сильных сторонах? Или проблемных?

— Да, соперник хороший. Очень опытный. Представитель типичной американской школы. Будем готовится под него.

— Типичный, это вязкий и обороняющийся?

— Они хороши на средний дистанции. Защита тоже неплохая.

— Что подсказывает Кравцов перед боем с американцем?

— Пока еще не обсуждали, так как еще не ясна ситуация с тренером. Его попросили нам помогать, и он помогает. Но он хороший тренер. Посмотрим, как будет дальше.

— А на своем опыте — как надо действовать в этом бою?

— Он, как я заметил, бросает удары справа. Надо будет внимательно следить за его правой рукой. Надо его проваливать его и прижимать к канатам. А там уже начинать работать. По туловищу побольше ударов надо наносить.

— Айдос, а с самим Фредди Роучем общаться удается или другими известными исполнителями?

— Да, удается, они очень простые.

— Роуч действительно такой крутой специалист?

— Я еще с ним не работал. Не могу сказать ни хорошее, ни плохое. Но учитывая, что он воспитал таких великих чемпионов как Пакьяо и Котто, думаю, что он очень хороший специалист.