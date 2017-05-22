Казахстанский нокаутер Айдос Ербосынулы рассказал о тренировках в зале Фредди Роуча
Казахстанский
боксер-профессионал Айдос Ербосынулы (5−0−0, 5 КО) рассказал в интервью корреспонденту Vesti.kz о месте подготовки к бою с американцем Дэвином Бучером (6−1−0, 3 КО), а также о том, как он планирует действовать в ринге против опытного соперника.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Айдос, до боя с американцем Дэвином Бучером меньше месяца. Как проходит подготовка к поединку? Где и с кем?
— Подготовка идет хорошо. В
— А кто тренер?
— Эдуард Кравцов помогает. Тренер из России.
— Тренер сборной России на Олимпиаде-2016.
— Да.
— Айдос, у соперника отличный рейтинг. Что можно сказать о его сильных сторонах? Или проблемных?
— Да, соперник хороший. Очень опытный. Представитель типичной американской школы. Будем готовится под него.
— Типичный, это вязкий и обороняющийся?
— Они хороши на средний дистанции. Защита тоже неплохая.
— Что подсказывает Кравцов перед боем с американцем?
— Пока еще не обсуждали, так как еще не ясна ситуация с тренером. Его попросили нам помогать, и он помогает. Но он хороший тренер. Посмотрим, как будет дальше.
— А на своем опыте — как надо действовать в этом бою?
— Он, как я заметил, бросает удары справа. Надо будет внимательно следить за его правой рукой. Надо его проваливать его и прижимать к канатам. А там уже начинать работать. По туловищу побольше ударов надо наносить.
— Айдос, а с самим Фредди Роучем общаться удается или другими известными исполнителями?
— Да, удается, они очень простые.
— Роуч действительно такой крутой специалист?
— Я еще с ним не работал. Не могу сказать ни хорошее, ни плохое. Но учитывая, что он воспитал таких великих чемпионов как Пакьяо и Котто, думаю, что он очень хороший специалист.
Напомним, 25-летний средневес Айдос Ербосынулы (5−0−0, 5 КО) выиграл все проведенные на
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter