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https://sport.mail.ru/news/boxing/29823197/
22 мая 2017, 11:31 | Бокс | Vesti.kz

Казахстанский нокаутер Айдос Ербосынулы рассказал о тренировках в зале Фредди Роуча

Казахстанский боксер-профессионал Айдос Ербосынулы (5−0−0, 5 КО) рассказал в интервью корреспонденту Vesti.kz о месте подготовки к бою с американцем Дэвином Бучером (6−1−0, 3 КО), а также о том, как он планирует действовать в ринге против опытного соперника.

25-летний средневес вернется на ринг 17 июня. Увеличить
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— Айдос, до боя с американцем Дэвином Бучером меньше месяца. Как проходит подготовка к поединку? Где и с кем?

— Подготовка идет хорошо. В Лос-Анджелесе, штат Калифорния. В зале Фредди Роуча.

— А кто тренер?

— Эдуард Кравцов помогает. Тренер из России.

— Тренер сборной России на Олимпиаде-2016.

— Да.

— Айдос, у соперника отличный рейтинг. Что можно сказать о его сильных сторонах? Или проблемных?

— Да, соперник хороший. Очень опытный. Представитель типичной американской школы. Будем готовится под него.

— Типичный, это вязкий и обороняющийся?

— Они хороши на средний дистанции. Защита тоже неплохая.

— Что подсказывает Кравцов перед боем с американцем?

— Пока еще не обсуждали, так как еще не ясна ситуация с тренером. Его попросили нам помогать, и он помогает. Но он хороший тренер. Посмотрим, как будет дальше.

— А на своем опыте — как надо действовать в этом бою?

— Он, как я заметил, бросает удары справа. Надо будет внимательно следить за его правой рукой. Надо его проваливать его и прижимать к канатам. А там уже начинать работать. По туловищу побольше ударов надо наносить.

— Айдос, а с самим Фредди Роучем общаться удается или другими известными исполнителями?

— Да, удается, они очень простые.

— Роуч действительно такой крутой специалист?

— Я еще с ним не работал. Не могу сказать ни хорошее, ни плохое. Но учитывая, что он воспитал таких великих чемпионов как Пакьяо и Котто, думаю, что он очень хороший специалист.

Напомним, 25-летний средневес Айдос Ербосынулы (5−0−0, 5 КО) выиграл все проведенные на профи-ринге поединки. В конце марта казахстанец досрочной победой дебютировал в США, а 17 июня ему снова предстоит выйти на ринг — он встретится с 31-летним американцем Дэвином Бучером (6−1−0, 3 КО). Вечер бокса состоится в Балтиморе, и уже состоит из 11 боев.

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