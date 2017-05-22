Боксер Хабир Сулейманов подал в суд на минкульт Башкирии

Ранее ProUfu.ru сообщал о намерении боксера об этом.

Как сообщал ProUfu.ru ранее, Хабир Сулейманов не раз обращался в Федеральную антимонопольную службу РФ по Башкирии с целью оспорить решение Минкульта РБ об отклонении его заявки на получение 13,5 млн руб. гранта для съемок художественного фильма «Нелегал». Как считает представитель Сулейманова Рамиля Саитова, был нарушен порядок проведения конкурса, установленный постановлением правительства РБ, отсутствовал прозрачный конкурентный отбор. Боксера также поддержали многие деятели культуры. УФАС установила, что положение о грантах имеет дефект и предписала требование внести изменения в протокол рассмотрения заявок. Тем не менее, работа Хабира Сулейманова не оказалась в списке победителей.

Во время круглого стола ProUfu.ru боксер сообщал, что не желает доводить дело до Арбитражного суда и надеется решить проблему мирным путем.

Иск Хабира Сулейманова зарегистрирован в картотеке дел суда 19 мая и пока не принят к производству.