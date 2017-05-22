Бронзовый призер Олимпиады-2004 объяснил, почему Исламу не подбирают сильных соперников

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Выбор в соперники мексиканца с восемью поражениями вызвал массу критики в адрес казахстанца, это решение Sports.kz попросил прокомментировал бронзового призера Олимпийских Игр-2004 Серика Елеуова.



— Видимо на данном этапе карьеры в профессиональном боксе, промоутеры Каната не форсируют события и поэтому подбирают ему бойцов не Топ-уровня. В дальнейшем, с каждым разом, уровень его соперников будет более высокий, — сказал Елеуов.



Поединок Ислам — Гонсалес по времени Астаны пройдет утром в субботу, начало трансляции на телеканале «Kazsport» в 07:00.