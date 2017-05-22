СМИ: Мейвезер часто упоминает имя Головкина, когда его даже не просят, но сам выбирает безопытного МакГрегора

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В одном из последних интервью Мейвезер-младший выразил недоумение по поводу того, что публика сходит с ума по Головкину. Американец отметил, что даже в свои 40 лет он с легкостью бы побил GGG, в котором он не видит ничего необычного.

«Мейвезер говорит, что легко побьет Головкина, но сам выбирает бой с Конором МакГрегором — новичком без опыта в боксе. МакГрегор проиграл бы даже боксерам уровня «джорнименов», а Головкин бы его просто уничтожил.

Если Головкин такой легкий соперник для Мейвезера, то кто тогда МакГрегор? Мне кажется, их поединок нанесет вред PPV-индустрии как в боксе, так и в ММА. Фанаты будут в гневе, когда бой Флойда и Конора превратится в скучный односторонний поединок, как бои Мейвезера с Мэнни Пакьяо и Андре Берто.

Головкин, скорее всего, прошел бы через удары Мейвезера и снес ему голову. В случае проблем с «доставкой» ударов в голову, он стал бы пробивать американца в корпус, доставив Флойду немало неприятностей и заставил того сбросить свою броню.

Учитывая, какие трудности Мейвезер испытывал в поединках против Мигеля Котто (2012) и Маркоса Майданы (2014), я не думаю, что он бы смог победить Головкина ни сейчас, ни на других этапах своей карьеры. Флойд мог бы неплохо держаться какое-то время, но в итоге был бы нокаутирован также, как Терри Норрис, когда поднялся в 154 фунта для боя с Джулианом Джексоном.

Для Мейвезера это было бы еще хуже, потому ему пришлось бы подняться на две категории после того, как он не выходил на ринг два года. Не думаю, что Флойд продержится долго, пока Головкин не отправит его в нокаут. Печально, что Мейвезер говорит о Головкине, но не хочет драться с ним. Причем он упоминает имя GGG, когда его даже не просят. Невольно задаешься вопросом о том, завидует ли Мейвезер той любви и уважению, которые Головкин получает от поклонников бокса и средств массовой информации за его захватывающие бои. Мейвезер получил бы такую же признательность от фанатов, если бы его бои были интересны для просмотра, — написал автор.