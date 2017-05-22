СМИ: Мейвезер часто упоминает имя Головкина, когда его даже не просят, но сам выбирает безопытного МакГрегора
Журналист портала Boxing247.com Кевин Читтенден (Kevin Chittenden) прокомментировал недавнее заявление
экс-чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях американца Флойда Мейвезера-младшего в адрес казахстанца Геннадия Головкина, владеющего титулами по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в средней категории.
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В одном из последних интервью
«Мейвезер говорит, что легко побьет Головкина, но сам выбирает бой с Конором МакГрегором — новичком без опыта в боксе. МакГрегор проиграл бы даже боксерам уровня «джорнименов», а Головкин бы его просто уничтожил.
Если Головкин такой легкий соперник для Мейвезера, то кто тогда МакГрегор? Мне кажется, их поединок нанесет вред
Головкин, скорее всего, прошел бы через удары Мейвезера и снес ему голову. В случае проблем с «доставкой» ударов в голову, он стал бы пробивать американца в корпус, доставив Флойду немало неприятностей и заставил того сбросить свою броню.
Учитывая, какие трудности Мейвезер испытывал в поединках против Мигеля Котто (2012) и Маркоса Майданы (2014), я не думаю, что он бы смог победить Головкина ни сейчас, ни на других этапах своей карьеры. Флойд мог бы неплохо держаться
Для Мейвезера это было бы еще хуже, потому ему пришлось бы подняться на две категории после того, как он не выходил на ринг два года. Не думаю, что Флойд продержится долго, пока Головкин не отправит его в нокаут. Печально, что Мейвезер говорит о Головкине, но не хочет драться с ним. Причем он упоминает имя GGG, когда его даже не просят. Невольно задаешься вопросом о том, завидует ли Мейвезер той любви и уважению, которые Головкин получает от поклонников бокса и средств массовой информации за его захватывающие бои. Мейвезер получил бы такую же признательность от фанатов, если бы его бои были интересны для просмотра, — написал автор.
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