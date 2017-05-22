Мейвезер-младший не будет спешить организовывать Дэвису встречу с Ломаченко

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20 мая в Лондоне Дэвис отнял титул IBF у Лайама Уэлша, которого победил техническим нокаутом в третьем раунде.

«Мы никуда не торопимся, я говорил уже и прежде об этом. Вы можете видеть, что это Ломаченко нужно спешить. Ему уже 30 лет. Хотя я точно не знаю (на самом деле Ломаченко 29 лет. — Прим. «Чемпионата»). Он должен спешить.