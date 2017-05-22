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https://sport.mail.ru/news/boxing/29822012/
22 мая 2017, 10:15 | Бокс | Чемпионат.com

Мейвезер-младший не будет спешить организовывать Дэвису встречу с Ломаченко

Флойд Мейвезер-младший сказал, что не будет спешить организовывать американскому боксёру Гервонте Дэвису объединительный бой с чемпионом мира WBO в первом лёгком весе Василием Ломаченко.

<span class=error>Флойд</span> <nobr>Мейвезер-младший</nobr> сказал что не будет спешить организовывать американскому боксёру <span class=error>Гервонте</span> <span class=error>Дэвису</span> объединительный бой с чемпионом мира WBO в первом лёгком весе Василием <span class=error>Ломаченко</span>. Увеличить
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20 мая в Лондоне Дэвис отнял титул IBF у Лайама Уэлша, которого победил техническим нокаутом в третьем раунде.

«Мы никуда не торопимся, я говорил уже и прежде об этом. Вы можете видеть, что это Ломаченко нужно спешить. Ему уже 30 лет. Хотя я точно не знаю (на самом деле Ломаченко 29 лет. — Прим. «Чемпионата»). Он должен спешить.

Гервонта ещё молод. У нас нет никакой спешки. Мы не будем торопиться. Но мы не уклоняемся и не будем уклоняться от каких-либо соперников, — цитирует Мейвезера BoxingScene.

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