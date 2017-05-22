Казахстанский боксер Жанкош Тураров перед боем стал отцом
Непобежденный казахстанский профессиональный боксер Жанкош Тураров стал отцом, передает корреспондент Vesti.kz.
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«Сегодня я стал отцом. Слава Всевышнему, у меня родилась дочка», — поделился Тураров радостной вестью на собственной странице в Instagram.
Публикация от Zhankosh Turarov (@zhankoshturarov) Май 21 2017 в 9:01 PDT.
Сам спортсмен ведет подготовку к своему очередному бою, который состоится в андеркарте вечера бокса Каната Ислама 27 мая в США. Соперником Турарова станет 36-летний мексиканец Густаво Гарибай.
Отметим, что сейчас Жанкош занимает 10-е место в рейтинге WBA и 12-ю позицию в рейтинге IBF. На счету Турарова 20 побед в 20 проведенных поединках, 14 из которых были одержаны досрочно.
Напомним, что 9 сентября Тураров станет участником вечера бокса Каната Ислама в Астане, посвященного международной выставке EXPO.
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