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22 мая 2017, 10:04 | Бокс | Vesti.kz

Казахстанский боксер Жанкош Тураров перед боем стал отцом

Непобежденный казахстанский профессиональный боксер Жанкош Тураров стал отцом, передает корреспондент Vesti.kz.

Сейчас он ведет подготовку к поединку который состоится 27 мая в США. Увеличить
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«Сегодня я стал отцом. Слава Всевышнему, у меня родилась дочка», — поделился Тураров радостной вестью на собственной странице в Instagram.

Публикация от Zhankosh Turarov (@zhankoshturarov) Май 21 2017 в 9:01 PDT.

Сам спортсмен ведет подготовку к своему очередному бою, который состоится в андеркарте вечера бокса Каната Ислама 27 мая в США. Соперником Турарова станет 36-летний мексиканец Густаво Гарибай.

Отметим, что сейчас Жанкош занимает 10-е место в рейтинге WBA и 12-ю позицию в рейтинге IBF. На счету Турарова 20 побед в 20 проведенных поединках, 14 из которых были одержаны досрочно.

Напомним, что 9 сентября Тураров станет участником вечера бокса Каната Ислама в Астане, посвященного международной выставке EXPO.

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